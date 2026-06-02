Albert Rivera responde a Pablo Iglesias: "Sería un fenómeno si nos hubiera convencido para votar a favor"

Albert Rivera ha entrado en directo en Espejo Público para responder a Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos ha asegurado que tanto él como Podemos engañaron al PNV y a Ciudadanos para que la moción de censura de 2018 prosperase y Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno. Además, se ha jactado de ser el artífice de "herir de muerte" al Estado Constitucional.

Para el expresidente de Ciudadanos demuestra que miente porque "solo hay que ir al registro del Congreso y a Google y buscar la votación y ver que Ciudadanos votó en contra". No entiende porqué el exvicepresidente sale con estas declaraciones ahora cuando su partido, Ciudadanos, no apoyó la moción. "El único partido que votó en contra de la moción de censura fue Ciudadanos, obviamente con el partido de gobierno, que era el Partido Popular" relata Rivera, quien no entiende a qué viene que Iglesias diga esto ahora "supongo que cada uno elige sus batallas y cómo las libra", asegura.

Ha contado además porqué decidieron votar en contra. "Sánchez nos dijo a la cara, que ellos no se podían comprometer ni querían montar elecciones, que querían estar en el gobierno" y por eso decidieron votar en contra, porque vieron que a Sánchez no le preocupaba la corrupción, "lo que quería era llegar al poder con una moción".

Moción de censura o elecciones

Para el expresidente de Ciudadanos, Podemos tiene que mover ficha tras los escándalos que azotan al PSOE. "La realidad es que (Podemos) fue parte de ese gobierno y la realidad es que hoy tiene una oportunidad de oro, porque si realmente Podemos o lo que queda de Podemos, piensa que la corrupción es inaceptable, pues lo que tiene que hacer ahora, para ser coherente, si fuera por eso, es apoyar la moción de censura o pedir elecciones" sentencia tajante.

Se ha mostrado muy crítico con la situación actual pues cree que no hay separación de poderes y existe una especie de fusión entre Gobierno, parlamento y poder judicial. "El gobierno, paralizando el Parlamento, el Parlamento tampoco controla gobierno, ni hacemos de confianza, ni hacemos de censura... y el Poder Judicial... estamos viendo, incluso, injerencias y corrupción relacionada para intentar cambiar a fiscales, jueces y perseguirlas, por lo cual, me parece una situación bastante delicada" dice Rivera.

Candidato en una hipotética moción

Rivera se descarta como candidato independiente en una hipotética moción de censura impulsada por el Partido Popular. "Como decía mi abuela, ni jarto de vino" bromea el expresidente de Ciudadanos. "Yo no estoy en la quiniela ni en la política y, por favor, que nadie me meta" pide el político.

Ha aprovechado para cargar contra las noticias que han saltado en los últimos días. "Como español me preocupa profundamente la imagen que se está transmitiendo como país, estar en las portadas con redadas, con intervenciones de la Guardia Civil y el Partido de Gobierno". Y cree que esto no va de izquierdas o de derechas, considera que va de "democracia y pulcritud".

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