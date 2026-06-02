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Rubén Amón: "El PP tiene una pulsión suicida que se manifiesta cuando se acerca al poder"

Rubén Amón mantiene que le parece "aberrante" la forma en la que Feijóo "se desentiende de sus principios" y "cómo incurre en los mismos errores que le ha reprochado al PSOE".

Rubén Amón en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

El periodista Rubén Amón ha analizado en 'Espejo Público' los movimientos políticos que han provocado las sucesivas causas judiciales que acorralan al PP. El líder de los populares Alberto Núñez Feijóo ha instado a Junts y el PNV para que apoyen una moción de censura instrumental, solo para convocar elecciones.

En opinión de Amón, "el PP tiene una pulsión suicida que manifiesta cuando se acerca al poder a partir de una posición que si pusiera en manos de Abascal la firmaría de inmediato". "Tú dile a Abascal, tu rival político, que el PP está negociando con el PNV y con Junts, te está sacando el eventual Gobierno de transición y está trasladando al mismo tiempo el mensaje de que Vox es prescindible", mantiene.

"Es aberrante como Feijóo incurre en los mismos errores que le ha reprochado al PP"

Mantiene que el Gobierno de trámite lo inauguró Sánchez y ese trámite se mantiene ya por 8 años. Destaca además la idea de decirle a Junts y al PNV que Vox no tiene nada que ver con esto. "No hay manera de reunir en el mismo bando al PNV a Vox y a Junts. Al PNV y a Junts les has convencido de que Vox no tiene nada que ver con esto".

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