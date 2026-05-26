César Antonio Molina, exministro de Zapatero, ante el estallido del escándalo: "Mis ideas eran un poco distintas a las de él"

José Luis Rodríguez Zapatero atraviesa el momento más complicado de su carrera. El expresidente español ha pasado a estar en el centro de una investigación judicial sin precedentes en la democracia reciente del país. Según las investigaciones de la UDEF, Zapatero podría estar relacionado con una presunta trama criminal dedicada al tráfico de influencias políticas y al blanqueo de capitales.

Además de la ayuda económica de 53 millones de euros concedida a la compañía aérea Plus Ultra para su rescate, entre los principales indicios está el hallazgo de joyas, relojes y ordenadores de gran valor en el despacho de Zapatero. Unas joyas que, según el expresidente, pertenecen a la herencia de su mujer, Sonsoles Espinosa, pero que no han pasado desapercibidas para la UDEF.

El escándalo ha sorprendido enormemente al entorno de Zapatero. César Antonio Molina, quien fue su exministro de Cultura, afirma que nunca le creyó capaz de verse envuelto en un escándalo de corrupción, aunque siempre chocaron en cuanto a la manera de llevar la política.

"Mis ideas eran un poco distintas a las de él, él quería usar la cultura para lo político", señala Molina, "pero nunca lo pensé". Hoy, más que nunca, su experiencia en el Gobierno cobra sentido y nos ayuda a entender cómo era el expresidente de puertas para dentro.

El caso ha provocado una enorme repercusión política y mediática, ya que sería la primera vez que un antiguo presidente del Gobierno español debe responder ante la Justicia en calidad de investigado por un asunto de esta magnitud.

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