Chema Crespo, sobre Zapatero: "Cuando él me dice que todo tiene una explicación lógica, yo quiero creerle"

A Chema Crespo le duele lo que le está pasando a su amigo José Luis Rodríguez Zapatero. Cuenta que habló con él la semana pasada porque Zapatero le llamó para agradecerle el apoyo que le estaba dando en Espejo Público. El expresidente es seguidor del programa y, en esa conversación, le dijo al periodista "Chema, esto va a ser un mal trago, hay muchísimos factores".

Crespo asegura que el expresidente ha desempañado determinados papeles y "alguien se ha hartado". Dice que Zapatero no se queja de nada en ese sentido pero que se está poniendo a la familia en una situación muy complicada y "es lo que más dolor le produce a él".

Lo que le traslada el expresidente Zapatero es que va a dar todas las explicaciones y que (Chema) va a sentirse orgulloso de su amigo, "siempre".

Proceso judicial complejo

Chema Crespo recuerda que Zapatero está en un proceso judicial muy complejo y que ha buscado una defensa jurídica que va a "intentar cuestionar el origen de las pruebas". Sobre el daño a la imagen del expresidente, Chema reafirma que es "un líder social, político, que se ha ganado el afecto de por lo menos la mitad de la población y seguramente el relato sobre su prestigio y liderazgo moral y social se pueda ver resentido".

Cree que ahora mismo su abogado le estará diciendo que se olvide del discurso político y pelee todos los resquicios que haya en la causa abierta porque "esas evidencias que se trasladan, se comentar y le han llevado a tener que comparecer, son muy jodidas".

Por eso es tan doloroso para Chema Crespo quien asegura que "cuando me dice que todo tiene una explicación lógica yo quiero creerle".

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