El PSOE pide respetar los "tiempos" de Zapatero para explicar "la cuestión de las joyas"

José Luis Rodríguez Zapatero contestó este miércoles durante casi tres horas a las preguntas del juez Calama de la Audiencia Nacional y de su abogado. Lo hizo sobre el 'caso Plus Ultra', pero guardó silencio en todas las cuestiones referidas a las joyas encontradas en una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz.

El pasado 19 de mayo, el magistrado José Luis Calama llamó a declarar como imputado al expresidente Zapatero. Las sospechas pesan sobre si es o no el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos.

Tras conocerse la tasación de las joyas encontradas en la caja fuerte, el juez comunicó el pasado 15 de junio le comunicó su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Calama señaló que también tendría que responder sobre ello en esta citación, pero la defensa de Zapatero pidió un aplazamiento de esta parte separada. El juez rechazó dicho aplazamiento y la defensa recurrió, por ello en la cita de ayer el expresidente se emplazó a dar las explicaciones oportunas en una semana o 10 días.

La parte de las joyas es la que más repercusión pública está teniendo y Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, ha pedido respetar los "tiempos" del expresidente. En una entrevista en Catalunya Ràdio el PSOE ha vuelto a respaldar a Zapatero. "Zapatero defendió su inocencia. Nosotros confiamos en esta inocencia", dijo Torró.

La secretaria de organización del PSOE ha puesto en valor que Zapatero haya dado al juez una "autorización universal" para que busque en todos sus bienes: "Demuestra que no esconde nada", ha recalcado Torró, que se ha mostrado convencida de que aportará la "documentación" que corresponde. Además, ha confirmado que el partido ha estado en contacto con el expresidente y que le ha trasladado que respetan sus tiempos, porque "es normal que primero quiera dar explicaciones al juez.

El PSOE ya este miércoles volvía a insistir en su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional así como su respeto a la justicia, y rechazó "los juicios paralelos y las condenas anticipadas". "Todas las opciones abiertas" contra Cerdán y Díez. Sobre el caso Leire Díez, Torró ha reiterado que ella no sabía quién era esta exmilitante socialista y que pasaba "desapercibida" dentro del PSOE, por mucho que mantuviera contactos con el entonces secretario de organización Santos Cerdán, quien tenía "autonomía" para autorizar a pagar viajes en ejercicio de sus funciones.

Además ha asegurado qu aunque discrepa de la justicia "en determinados procedimientos" y sentencias, cree en el sistema. "Creo en la justicia pero he visto investigaciones que se han hecho prospectivas, causas genéricas", ha matizado.

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