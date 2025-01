La dura respuesta del ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, a la proposición de ley del PSOE: "Están desesperados por controlar a los jueces"

El PSOE registró el pasado viernes en el Congreso una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. Una medida cuyo propósito es garantizar la protección frente al acosos de acciones judiciales abusivas, así como los derechos fundamentales.

Algo que Eligio Hernández, exfiscal general del Estado, no comparte y así lo ha mostrado en Espejo Público. El exfiscal defiende que lo que se pretende con esta nueva norma es "un control sobre los jueces, usurpar funciones judiciales y una desconfianza en los jueces". Para él, todo lo que se pretende reformar es "inconstitucional desde principio a fin, no se salva ni un artículo".

Eligio Hernández: "Esa ley es un intento absolutamente inadmisible de intentar controlar a los jueces"

"La ley debe respetar el principio de igualdad. No debe haber leyes para solucionar un caso concreto", responde Eligio a Susanna Griso cuando le pregunta sobre si le parece una casualidad que esta iniciativa se impulse ahora, coincidiendo con los casos abiertos contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David. Además, insiste en que "no tiene justificación" y que "no se puede rechazar una denuncia solo porque esté estereotipada en un periódico".

También habla de Alberto Núñez Feijóo, ya que ese indulto preventivo podría beneficiar a Puigdemont porque regresaría a España, pero aún así Hernández se ha mostrado muy seguro de sus palabras: "aunque esa ley consiga aprobarse, que tengo mis dudas, no se va a aplicar porque los jueces la recurrirían". Además, sigue insistiendo en que esta proposición "es un paso para intentar controlar a los jueces, es absolutamente inadmisible". Por otro lado, se está intentando acotar la libertad de expresión de los jueces, es por ello que, Eligio explica que para él los jueces "tienen la obligación de opinar sobre ciertos temas" ya que el "pueblo tiene derecho a saber lo que opinan los jueces sobre estas cuestiones".

Para terminar, el exfiscal explica que "una ley que se tramita como proyecto de ley" habrá tiempo para "poner de manifiesto todos los errores que tiene y que "se está también usurpando la funciona legislativa por parte del ejecutivo" ya que, según Eligio, el Gobierno "lleva legislando por Decreto Ley, más del 50% de actividades del Congreso de los Diputados" y que este Decreto Ley únicamente se puede emplear "en caso de extraordinaria y urgente necesidad".

