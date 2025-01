Juan Soto Ivars, a Gonzalo Miró sobre la imputación del fiscal general del Estado: "Ojalá gobernase el PP para que lo entendieras compadre"

El juez Ángel Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, ha citado a declarar como imputado al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por las filtraciones de información fiscal sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Una información que han analizado los colaboradores de Espejo Público.

Cree el periodista Juan Soto Ivars que la causa del fiscal es la que más debería preocupar a Moncloa "porque la información se movió, ha habido borrado en los móviles y un movimiento de teléfonos sospechoso". Añade que "si el fiscal es responsable directa o subsidiariamente de haber filtrado los datos de un señor que estaba en problemas con Hacienda, esto es de una importancia descomunal".

Gonzalo Miró reflexiona diciendo: "A ver si se pilla al filtrador de la verdad". "Yo esa importancia que le dais a este caso no se la doy, tiene más importancia la relación entre Ayuso, el novio de Ayuso y Quirón". "Nunca he comprado que este tipo sea un ciudadano anónimo como se pretende y creo que toda su relación económica tiene que ver con que es pareja de Ayuso". A Miró le parece "menos importante que haya una filtración", que el grueso de la cuestión "que es que el entorno de Ayuso esté beneficiándose de la posición de ella a la hora de gestionar la Comunidad de Madrid".

"¿Te parece poco preocupante que la Fiscalía ayude para generar un ruido mediático y filtre una información absolutamente confidencial?"

A Soto Ivars le parece preocupante "que el entorno de Ayuso se beneficie de su posición de la misma manera que le parece preocupante que la mujer y el hermano de Sánchez se beneficien". Le pregunta a Gonzalo Miró: "¿Te parece poco preocupante que la Fiscalía ayude para generar un ruido mediático y filtre una información absolutamente confidencial?". Si Ayuso o Sánchez han ayudado a sus familias a ganar dinero público eso nos afecta porque pagamos impuestos", completa.

"De la pandemia se han beneficiado todos los partidos políticos"

Carmen Ro, periodista y colaborador del programa, señala que hay que investigar si ha habido una persona que se ha beneficiado en un momento concreto de la pandemia, a lo que Soto Ivars ha respondido: "De la pandemia se ha beneficiado todo Dios, hablando de partidos políticos". Soto Ivars ha interrumpido en un momento el debate para decirle a Gonzalo Miró: "Ojalá gobernase el PP para que lo entendieras compadre".

Gonzalo Miró pone en duda que Ayuso y su actual pareja no estuvieran ya en su relación en el momento en el que se produce el fraude fiscal. No se cree lo que dice el entorno de Ayuso: "De Ayuso no me creo ni la hora que es", establece.

