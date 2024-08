La desesperada situación de Teresa, sus inquilinos jubilados no pagan: "¿Y todos los recibos de luz y de agua, qué, lo pago?"

Teresa afirma estar viviendo un auténtico infierno. Es la propietaria de un piso en Cádiz, no obstante, sus inquilinos, una pareja de jubilados, habrían decidido dejar de pagarle, generando una deuda de más de 8.000 euros. 3.718 de los cuales, corresponderían al alquiler de la vivienda, a los que había que sumar los suministros de agua y luz que tampoco habrían sido abonados, y unos 5.400 euros por los gastos del procedimiento legal.

La propietaria también apunta a que le han destrozado la casa, además de haber intentado agredir a su marido. Los vecinos del edificio respaldan su versión. Espejo Público ha logrado contactar con una de ellas, Eugenia, quien afirma que son continuos los insultos por parte de los arrendatarios: "En el momento en el que no le bailas el agua (...) pues ya es que, o que somos unos sinvergüenzas, o que no vivimos más que gentuza, a una vecina le dice hija de puta". Precisamente hoy, la mujer ha vuelto a ser víctima de un nuevo agravio.

Los problemas, según continúa narrando Eugenia, habrían comenzado desde un primer momento, cuando la inquilinase negó a limpiar las zonas comunes. Un equipo de Espejo Público, también ha conseguido hablar con uno de los inquilinos problemáticos para conocer su versión. Emilio niega que estén pagando el alquiler: "Nos vamos ya para la semana que viene, yo llamé a ella y le dije que viniera a por las llaves", aunque no precisa la fecha exacta en la que tiene previsto abandonar la viviendo. Al ser cuestionado por el hecho de no haber pagado durante un año, ha comenzado un enfrentamiento con la vecina.

"Cuando se fuera, se iba a llevar todo"

La propietaria del piso, Teresa, también ha tenido la oportunidad de intervenir en directo en el programa. No le da credibilidad "ninguna" a que efectivamente se vayan a ir. "Habían alquilado un camioncito (...) para llevarse todos mis muebles, me lo dijo en toda mi cara, que cuando se fuera, que se iba a llevar todo, encima que no me paga, no tiene vergüenza, estoy desquiciada", reconoce. Durante el tiempo que llevan viviendo en ella, tan solo le pagaron "el mes de fianza, y el primer mes (...) digamos tres meses, pero no han pagado ni recibo de luz ni de agua ni de nada", agrega nerviosa.

Teresa explica que si el matrimonio le hubiera explicado que carecen de dinero, le habría hecho "una rebaja del alquiler, o que me hubieran pagado la luz o el agua". Afirma que acudieron una vez a intentar negociar con ellos, no obstante acontecido hizo que temieran volver: "Quisieron pegar a mi marido con un cenicero en la cabeza", recuerda.

Le pidieron retirar la denuncia a cambio de irse

La casera también desvelan que trataron de alquilar una segunda casa, no obstante, la propietaria de esta vivienda estaba al tanto de la problemática situación. La pareja de jubilados, según sostiene Teresa habría alquilado un camión para trasladar sus muebles, hasta esa nueva localización, pese a no ser suyos.

Finalmente, la mujer optó por denunciar la situación. Los inquilinos reaccionaron asegurando que si retiraba la denuncia, se irían, pero Teresa no lo tiene sencillo: "¿Y todos los recibos de luz y de agua, qué, lo pago?", se pregunta.