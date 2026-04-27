David Alandete, corresponsal en Washington, desvela los detalles del intento de atentado: "La seguridad fue un fracaso estrepitoso"

Donald Trump ya es el presidente de EEUU que más atentados ha sufrido: tres en solo dos años. Este domingo de madrugada se produjo el último de ellos y todo apunta a que hubo graves fallos de seguridad. El detenido, Cole Thomas Allen, declara hoy ante el juez. Natural de California, Allen trabajaba como maestro en una ciudad al sur de Los Ángeles.

El atentado se produjo durante la cena que reúne anualmente a los periodistas corresponsales de la Casa Blanca. Era la primera vez que Trump acudía a esta cena desde 2011. Allí estaba David Alandete, corresponsal español en Washington de ABC y la COPE. Hoy hemos podido conocer su relato en Espejo Público.

"Trump se resistía, no quería irse"

Cuando escucharon el sonido de los disparos, Trump y Alandete pensaron que era una bandeja que se había caído. "Me sorprendió que Trump pensara lo mismo. De repente oímos un estruendo justo en la parte contraria del salón donde yo estaba. Me giré inmediatamente y empecé a ver cómo una ola, cómo la gente empezaba a tirarse al suelo desde la parte contraria del salón hasta donde yo estaba. Y ahí escuché que la gente decía shots fired, disparos, disparos".

El corresponsal español se puso a cubierto debajo de la mesa, según cuenta, durante muy poco tiempo: "Como periodista tienes que estar seguro, pero tienes que documentar lo que hacen. En ese momento, me levanté con las manos arriba. Lo primero que vi fue a dos agentes del servicio secreto con armas recortadas, encima de la mesa donde estaba Trump".

Después de ver cómo se llevaban a J. D. Vance, el periodista se fijó en una de las claves del relato: "Trump se resistía, no quería irse porque estaba la primera dama a cuatro patas en el suelo, Melania Trump, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, embarazada, también a cuatro patas". "Hizo que saliera primero la primera dama y la secretaria de prensa embarazada. Después, el presidente se fue", explica el corresponsal.

"Pasaron por delante de mí el secretario de Estado, el secretario de la guerra y la directora nacional de inteligencia, todos evacuados. No sabíamos lo que había pasado", relata Alandete, que señala que no sabían si podía haber algún tirador más. "Estábamos moviéndonos dentro de un recinto cerrado, con la posibilidad de que fuera a cometerse una masacre de verdad".

Las medidas de seguridad, en el punto de mira

"Yo entré a la alfombra roja y hablé con el secretario de Estado y el secretario de la guerra sin pasar por ningún detector de metales. Yo no voy armado, pero podría haber ido", cuenta el corresponsal, que apunta a graves fallos de seguridad dentro del recinto: "Para entrar a la sala, sí que tenías que pasar por detectores de metales. Nadie pasaba lista. No tenías que pasar un código QR, ni nadie te pedía el DNI, así que cualquiera podría haber entrado allí. No hubo un barrido de seguridad decente antes de que comenzara la cena. La seguridad fue un fracaso estrepitoso".

La carta del detenido

"Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Las acciones de mis representantes me afectan directamente y no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes". Es la carta que el detenido dejó enviada a su familia explicando lo que le motivó para el ataque. Esta noche Trump ha insistido en la CBS en la motivación anticristiana del atacante y ha abroncado a la periodista por leerle esta carta.

"Yo he visto a Trump ya cientos y no miles de veces. La única vez que le he visto no atacar, combatir a la prensa, fue el sábado por la noche. Yo creo que ayer Trump volvió a su modo natural de atacar a la prensa, de ser combativo. Trump tiene esta vertiente de actuación siempre exagerada y cuando tiene enfrente algo que le molesta, ataca a quien transmite el mensaje".

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