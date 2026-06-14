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Leire Martínez llega como asesora de Edurne en La Voz Kids: repasamos su trayectoria

Leire Martínez ha arrancado su carrera en solitario y, no bastante con estar en uno de sus mejores momentos sobre los escenarios, la cantante ahora se suma a La Voz Kids como asesora de Edurne.

Leire Martínez llega como asesora de Edurne en La Voz Kids: repasamos su trayectoria

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Borja Tamayo
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Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids han llegado a su fin y esto solo puede significar una cosa: ¡llegan los asesores de los coaches! Las Batallas prometen dar mucho juego y seguir elevando un nivel vocal que ya estaba por las nubes. Por eso, nadie como Leire Martínez para hacer que cada noche sea un verdadero espectáculo.

Leire nació artísticamente en los concursos de televisión, participando en Factor X en 2007. Sin embargo, su carrera despegó realmente un año más tarde, cuando se convertía en la vocalista de La oreja de Van Gogh. Un puesto que ocupó hasta 2024, momento en el que se abría ante ella una espectacular carrera en solitario.

En abril de 2025 lanzó su primer single, ‘Mi nombre’. El tema fue un rotundo éxito y anticipaba un gran trabajo como cantautora, confirmándose tan solo unos meses después con la publicación del álbum ‘Historias de aquella niña’. Un disco que la ha consolidado en el panorama nacional e internacional como una de las grandes estrellas del pop del momento.

Además, es buena amiga de Edurne, coach a la que va a asesorar. Tanto es así que colaboraron en la canción ‘No se me da bien odiarte’ y la propia Edurne la acompañó en su estreno sobre los escenarios en la Sala La Riviera de Madrid. ¡Complicidad absoluta en esta espectacular dupla!

Leire está en plena gira mundial. Tras su éxito en España, la cantante comenzó su andadura en Latinoamérica para colgar más de un sold out en diferentes países. Y es que el furor que despierta es el resultado de su espectacular voz, una actitud que todo lo puede y, por supuesto, canciones que nos hacen recordar una y otra vez “su nombre”.

Por si todo esto no fuera suficiente, este mismo año se ha coronado como la ganadora de Mask Singer. Bajo la máscara de Clavel, demostró que los escenarios son lo suyo. Ahora, como asesora de Edurne en La Voz Kids, ayudará a que los más pequeños expriman esa grandeza que ya han dejado ver durante las Audiciones a ciegas.

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