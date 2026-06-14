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De la televisión a las librerías: Roberto Leal debuta con su primera novela, 'El Sótano', y el misterio ya tiene en vilo a sus fans

Roberto Leal cambia el brillo de los platós por la intriga de las librerías con el lanzamiento de 'El Sótano', un adictivo thriller psicológico que revoluciona su carrera y ya tiene atrapada a su audiencia.

Roberto Leal

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Julián López
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Roberto Leal ha decidido demostrar que su idilio con las palabras va mucho más allá de las tardes de Antena 3. El carismático presentador de Pasapalabra ha dado el salto a la novela con 'El Sótano', un sorprendente giro en su faceta escrita tras habernos emocionado en el pasado con 'Mi abuelo Pepe', su tierno debut en la literatura infantil.

Al cruzar la frontera de los platós para irrumpir con fuerza en el thriller psicológico, el periodista y presentador se estrena en la ficción para adultos por la puerta grande, consolidando una versatilidad que ya dejó sin palabras a la audiencia durante su comentada visita a El Hormiguero hace unas semanas, donde presentó este proyecto cocinado en estricto secreto.

Bajo este sugerente título, la obra sumerge de lleno al lector en una atmósfera asfixiante y repleta de giros argumentales que se aleja por completo de la luz y el entretenimiento familiar de sus formatos diarios. Roberto Leal ha sabido exprimir al máximo su comunidad digital, construyendo una potentísima campaña en su cuenta personal de Instagram donde ha ido soltando píldoras de misterio que han mantenido en vilo a sus seguidores.

Esta expectación virtual se ha traducido en un baño de masas real durante la Feria del Libro de Madrid, donde el presentador ha estado firmando ejemplares y compartiendo confidencias con una marea de lectores entusiasmados por descubrir su lado más oscuro como narrador.

Precisamente, las casetas del Retiro han sido el escenario de momentos inolvidables y reencuentros cargados de complicidad televisiva. Entre firma y firma, Roberto Leal ha recibido la visita de Óscar Díaz, ganador del bote de Pasapalabra, escenificando un emotivo abrazo que ha conectado el mayor éxito de su concurso con este gran hito de su carrera literaria. Al desnudarse creativamente a través de la intriga, el comunicador inicia una prometedora etapa con la que aspira a demostrar que es capaz de mantener al público pegado a las páginas con la misma maestría con la que lo hace frente a la pantalla.

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