Suna y Ferit se refugian en una casa secreta y reviven sus cuentas pendientes

Ya sentados en el sofá, Suna no ha podido evitar ponerse triste y llorar al repasar su pasado. Le ha confesado a Ferit el calvario que vivió en casa de su padre, donde solo soñaba con casarse con él para escapar de los malos tratos. "Se acabarían las palizas", le ha dicho, recordando cómo vio en él una esperanza antes de que todo se torciera.

Ferit ha agachado la cabeza y ha asumido su parte de culpa por haberla rechazado el día de la pedida. El joven le ha confesado que en aquel momento actuó por pura rebeldía contra su abuelo Halis y que solo buscaba venganza.

En ese momento de confesión, la hermana de Seyran ha recordado la enorme ilusión que sentía al mirar sus fotos antes de conocerlo: "Cogía tus fotos, las miraba y me decía: ¡Dios, qué guapo es!". Con las emociones a flor de piel, Ferit no ha aguantado más y la ha besado apasionadamente, aunque no sabemos si la cosa ha ido a más en esa casa.

No es la primera vez que Suna confunde sus sentimientos con Ferit ni que se besan, pero hacerlo ahora, sabiendo en secreto que Seyran no puede tener hijos y que quiere arriesgar su vida por darle uno a Ferit, lo cambia todo.

Tras ese fogoso encuentro, Seyran ha aparecido por sorpresa en la puerta de la casa. Para evitar que descubriera lo que había pasado, el joven Korhan ha reaccionado rápido, fingiendo que todo estaba planeado por ellas: "Llegas justo a tiempo".

Ferit le ha echado la culpa a Seyran, diciendo que Suna solo había ido allí enviada por ella para hacer de intermediaria y calmar los ánimos tras la bronca de la mansión: "Ese era tu gran plan", le he gritado. Su hermana, disimulando los nervios, le ha seguido la corriente para poder marcharse de prisa: "Vine aquí a ayudar, pero él es imbécil".

Aunque han conseguido salvar la situación por los pelos, ambos son conscientes de que han traicionado a Seyran. ¿Acabarán confesando lo que ha pasado o quedará todo entre ellos para siempre?

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