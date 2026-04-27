Lucrecia, 'trumpista', insulta al atacante del presidente: "Es un tonto. Le han manipulado ideológicamente y ha estropeado su vida"

Cole Thomas Allen, profesor y desarrollador de videojuegos de 31 años, protagonizó un atentado frustrado contra el presidente de Estados Unidos durante una cena con corresponsables en un hotel de Washington.

Antes de ejecutar los disparos, el profesor dejó un manifiesto donde expresaba su opinión sobre la administración de Trump. Tal y como reconoció en dicha carta, no tenía "intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche sus manos con sus crímenes". Asimismo, admitió querer "atacar a cargos públicos, sin incluir a Patel".

Tras la lectura de la carta, Trump aseguró que actuó movido por un "odio" profundo a los cristianos. Este detalle se desprende de una parte del escrito en el que se refiere al dicho cristiano de que hay que poner la otra mejilla.

Por último, Allen pide "perdón a su familia, amigos y entorno en general" y detalla que "si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho".

"Me gustó mucho la actitud de Trump. Se quedó allí y protegió a su mujer"

Lucrecia Aldao, 'trumpista', ha reaccionado a este intento de magnicidio al presidente estadounidense. Para empezar, Lucrecia ha detallado que en esta ocasión la mesa no es "tan hostil" y sobre el orden de desalojados de la sala y la respuesta heroica de Trump, Lucrecia ha detallado que "a Trump le preocupaba su mujer, le preocupaba Leavitt, que está a punto de dar a luz, pero quiso seguir". Ha explicado que los "americanos tienen una cultura y una mentalidad y por tanto, el asesino tiene una subversión ideológica contra Trump". Asimismo, ha detallado que el 'odio' contra Trump "no es una cosa de ayer".

En su opinión, los Servicios Secretos desalojaron a toda la administración Trump en el orden correcto. Ha detallado que "primero se llevaron a Leavitt y a su mujer, luego se llevaron a JD Vance porque es el vicepresidente": "Si se muere Trump, el presidente es Vance y por tanto, le tienen que poner a buen seguro". Sobre la postura 'heroica' de Trump, Lucrecia ha detallado que le "encantó su actitud", "se quedó allí y protegió a su mujer y a Leavitt".

Sobre el perfil del atacante, Lucrecia ha detallado que "es un tonto", es "justamente lo que quieren que es un tonto útil". Asimismo, afirma que "la gente que quiere atacar a Trump necesitan de esta gente a la que han manipulado ideológicamente" y considera que "ha estropeado su vida por culpa de una ideología que le han metido en la cabeza". En contraposición, Juan Diego Madueño ha indicado que "decir que es un tonto útil le hace un flaco favor a Trump".

"¿Qué Trump ha matado a cristianos en Líbano? ¡No digas tonterías!

Sobre esa supuesta motivación anticristiana del atacante para intentar matar a Trump, Ana Iris Simón considera que le interesa hacer ese discurso y ahora "enarbola la causa del cristianismo". Asimismo, ha detallado que "él que está matando cristianos en Gaza y en Líbano, no comprende cómo se declara cristiano". Tras su declaración, Lucrecia le ha exigido que "no diga tonterías" y asegura que "no es verdad".

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