Vicente Vallés, sobre las presuntas motivaciones anticristianas del atacante: "El Papa es una chincheta en el zapato de Trump desde que fue elegido"

Justo cuando daba comienzo la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton, cinco o seis sonidos propios de un disparo interrumpieron la velada más polémica de Washington. Tras ese instante, decenas de agentes rodearon al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la primera dama, al vicepresidente JD Vance y a la plana mayor del gobierno. Posteriormente, los evacuaron con rapidez y bajo un esquema jerárquico que determina a quién proteger primero y cómo actuar en cada fase del incidente.

Cuando Donald Trump fue evacuado, dio una rueda de prensa en la Casa Blanca y explicó que el "Servicio Secreto actuó de forma muy rápida". Asimismo, detalló que "nadie le dijo que esta profesión es tan peligrosa" e incluso bromeó con que "si Marco Rubio me lo hubiese dicho a lo mejor habría pasado de esto".

Sobre el atacante, el presidente estadounidense detalló que era "un loco" y que podría ser un "lobo solitario", es decir, actuó solo. Colle Allen, profesor y desarrollador de videojuegos de 31 años, efectivamente actuó solo. El profesor se alojó en dicho hotel después de recorrer más de 4.400 kilómetros desde Los Ángeles hasta Chicago y después a Washington. En la carta que escribió antes de ejecutar los disparos aseguró que "esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros y detectores de metales por todos lados".

No obstante, este intento de asesinato no es el primero que vive el presidente estadounidense. Con este, sería el tercero que sufre el presidente en menos de tres años. Hace menos de dos años, el 13 de julio de 2024, Donald Trump sufrió una herida de bala en su oreja derecha mientras pronunciaba un discurso en un mitin de su candidatura en Pensilvania.

"Estamos ante un episodio más de violencia política en Estados Unidos"

Para el periodista de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, estamos "ante un episodio desgraciado, otro más, de los que se han producido en otras ocasiones en Estados Unidos". Según Vallés, Estados Unidos cuenta con una peculiaridad: el "fácil acceso a las armas". Asegura que este "individuo se habrá sumado al odio político generado por la extrema polarización", detallando que tampoco estaría "en sus cabales". Vicente Vallés considera que si en "Estados Unidos puedes ir a cualquier tienda de armas y comprarlas sin ningún problema, facilita mucho el proceso".

Ha explicado que en un primer momento nadie pensó que era un disparo, pero "al escuchar al suelo, la gente no sabía que ya habían detenido al atacante".

Según Rubén Amón, hay que ser "tajante" respecto "a dónde se tiene que posicionar la democracia respecto a lo aberrante que es un magnicidio fallido". Detalla que un "ciudadano no puede elegir todos los demás" , ya que "Trump ha sido elegido por toda la ciudadanía" y no se debe "forzar a la democracia a un clima inaceptable".

Sobre si el ataque a Trump responde a objetivos anticristianos, Vicente Vallés considera que las naciones democráticas "no son gobiernos dependientes de una religión en concreto". Asegura que en el caso de Trump, "no es extraño que haya referencias religiosas incluso en materia política" y detalla que tiene un problema ya que, el "Papa es una chincheta en el zapato de Trump desde que fue elegido".

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