Beatriz, vecina de Ceuta: "Un inmigrante se metió en mi casa y en mi cama"

Más de mil menores siguen en las calles de Ceuta, la ministra de Juventud e Infancia asegura que la situación es complicada. Son muchos los menores que están en la calle, sin identificar ni tener un asilo asignado pero, las autoridades y los servicios sanitarios siguen desbordados.

El caos es aún persistente, no solo hay menores desamparados deambulando por las calles, también son jóvenes que por desesperación actúan a través de impulsos. Esta es la historia de Beatriz, vecina ceutí que al despertarse se ha encontrado "Un desconocido en calzoncillos dentro de mi cama", explica. El hombre habría saltado por el balcón de su casa, un quinto piso.

Sin embargo, Beatriz no estaba sola, en su casa estaba su marido desayunando y su hijo que, con sus gritos, salieron en su defensa. La Policía Nacional también actuó rápido y pudo detener al joven. La protagonista sintió un gran susto ya que no pudo ver al desconocido entrar porque se encontraba de espaldas: "Me siento violentada, agredida y asustada", confiesa, por haber invadido su intimidad.

"Todavía estoy tan en shock que no imagino que podría haber pasado" asegura Rocío. "Yo sólo chillo, no me dio tiempo a más" afirma mientras reconoce que en cuanto entró, salió. Mañana tendrá un juicio rápido.

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