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Geraldine Larrosa cuenta cómo pasó de ser cantante a vendedora de robots de cocina: "Tenemos que seguir trabajando"

Geraldine reconoce que la pandemia ha arruinado a muchos artistas y que tiene muchas facturas que pagar y una hija que alimentar.

Geraldine

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Geraldine Larrosa fue una cantante de éxito y compañera de vida del artista Carlos Marín, integrante del grupo Il Divo, quien falleció a los 53 años. Durante la pandemia tuvo que afrontar dos duros golpes: la muerte del gran amor de su vida, Carlos, y el parón repentino de los espectáculos, una situación que la obligó a reinventarse profesionalmente.

Vender robots de cocina, cocinar y seguir cantando se ha convertido en su salvación. La artista reconoce que compaginar estas actividades ha sido una gran decisión y que, gracias a ello, ha podido salir adelante. Todo comenzó cuando una amiga le propuso convertirse en la imagen de estos aparatos electrónicos.

Geraldine asegura que esta faceta es un "extra", ya que nunca ha dejado de cantar. "No bajo de nivel porque son robots de alta gama", explica, dejando claro que se siente feliz cocinando y actuando sobre los escenarios. "Tenemos que seguir trabajando y salir adelante", afirma, demostrando que no se ha dejado llevar por los prejuicios ni por las críticas.

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