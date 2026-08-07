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Su madre de 101 años cae al suelo de boca por un desnivel sin señalizar: "Alguien se va a matar aquí"

Su madre de 101 años vuelca de su silla de ruedas al tropezar con un escalón invisble de una plaza recién inaugurada y se fractura la nariz. Además, su marido cae encima de ella y sufre un hematoma en el pecho y un ataque de nervios por la situación.

Accidente

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Una mujer con 101 años tropieza con un escalón y sale disparada de su silla de ruedas contra el suelo. Acabó con la nariz rota, llena de sangre y necesitando asistencia médica. Su hija Carmen cuenta que no pudieron operarla pese a tener una fractura porque no sabían si la mujer podría resistirla debido a su edad.

Además, el marido de Carmen era quien empujaba la silla y se cayó encima de su madre y se hizo un hematoma en el pecho a parte de múltiples rozaduras. También sufrió un ataque de nervios por el susto. "Cuando los ví a los dos en el suelo ensangrentados, no os podéis imaginar".

La protagonista cuenta que la plaza acaba de ser inaugurada, es muy moderna y existen varios desniveles que son impsoibles de distinguir a simple vista. Por ese motivo y por evitar que a más familias les ocurra lo mismo, ha decidido presentar una denuncia. El accidente fue el día 21 de julio y "todavía está sin señalizar" a pesar de hbaer llamado a la Policía y a urbanismo del ayuntamiento.

Carmen cree que si no actúan de inmediato "Alguien se va a matar aquí".

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