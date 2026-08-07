"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad

La próxima semana en Sueños de libertad...Valentina estará dispuesta a dejar el pasado atrás y apostar por su futuro.

Tras vivir uno de los peores momentos de su vida cuando Rodrigo, su ex, abusó de ella, la joven ha intentado seguir adelante en un camino complicado lleno de miedo y muchas inseguridades.

Aunque comenzó una historia de amor con Andrés, las heridas de ese terrible pasado seguían muy presentes y se vio incapaz de dar un paso más en su relación con el hijo de Damián.

Después, la pareja decidió seguir sus caminos por separado, pero se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro.

Ahora, Valentina está dispuesta a volver a intentarlo. Con el apoyo y la ayuda de Nieves, pondrá todo de su parte para poder superar por fin ese bloqueo y ser feliz con el hombre que le ha robado el corazón.

Valentina y Andrés se dejarán llevar y vivirán una noche de pasión protagonizando uno de los momentos más esperados en la serie más vista de la televisión.

¡No te lo pierdas la próxima semana en Sueños de libertad! De lunes a viernes, a las 15:45h, en Antena 3 y si no puedes esperar...adelántate a su emisión con atresplayer!

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