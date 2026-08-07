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Descubre las primeras imágenes de El secreto: la vida perfecta de Serhat, a punto de saltar por los aires

Muy pronto, Antena 3 estrena El secreto. La vida perfecta de una de las familias más poderosas de Estambul pronto se convierte en una cadena de mentiras, traiciones y secretos imposibles de esconder.

Nada es lo que parece: descubre las primeras imágenes de El secreto, la nueva serie turca de Antena 3

Descubre las primeras imágenes de El secreto: la vida perfecta de Serhat, a punto de saltar por los aires

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat presume orgulloso ante los medios del imperio que ha construido con su mujer Berrak y de la familia perfecta que han formado. Pero todo salta por los aires cuando Sedef, una antigua amiga de Berrak, le hace una confesión demoledora: su esposa dio a luz en secreto hace seis años mientras seguía casada con él.

La existencia de esa niña, Kader, pone en marcha una investigación que cambiará el destino de todos. Zeynep, una joven florista de barrio humilde, conoce por casualidad a la pequeña y, al descubrir que vive prácticamente abandonada, decide encontrar a sus padres biológicos y entregársela.

Mientras tanto, Berrak intenta impedir que salga toda la verdad a la luz. Cuando decide contarle a su amante que va a revelar que él es el verdadero padre de Kader, todo da un giro dramático. El hombre intenta acabar con ella empujándola a la piscina y Berrak se queda en coma.

Con la madre entre la vida y la muerte, Zeynep lleva a Kader hasta la mansión Tecer convencida de que allí encontrará respuestas. Pero Serhat se queda descolocado cuando la ve aparecer con la niña. Él niega ser su padre, aunque acepta que ambas se queden en la casa mientras averiguan qué está ocurriendo.

A partir de ese momento, las sospechas empiezan a crecer. ¿Quién es realmente el padre de Kader? ¿Por qué Berrak ocultó durante seis años el nacimiento de su hija? ¿Qué relación guarda el amante con toda esta historia? Y, sobre todo, ¿por qué alguien está llevando flores a la habitación de Berrak mientras sigue inconsciente?

Ni siquiera la familia Tecer consigue ponerse de acuerdo. Can insiste en que remover el pasado solo traerá más dolor, mientras Serhat está decidido a descubrir toda la verdad. Incluso Zeynep empieza a sospechar que el verdadero padre de Kader podría ser alguien mucho más cercano de lo que todos imaginan.

Muy pronto, gran estreno de El secreto en Antena 3. Una historia llena de secretos familiares, engaños, amor, traiciones y una niña que puede cambiarlo todo. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Y qué ocurrirá cuando Serhat descubra toda la historia de Berrak y Kader?

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Antena 3 » Series » El Secreto

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