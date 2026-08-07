Cristina no entiende por qué su hijo quiere echarla de la casa que le regaló: "Tiene que ponerse en tratamiento"

Cristina Miguel atraviesa una dura situación familiar debido al conflicto que mantiene con su hijo, David. Según cuenta, no logra entender por qué él decidió iniciar un proceso para desahuciarla de la vivienda en la que vive y obligarla a abandonarla el próximo mes de septiembre.

La vivienda pertenecía a una amiga cercana de Cristina, que además era la madrina de David. Antes de fallecer, decidió dejar el piso a nombre de él, aunque reservando el usufructo para Cristina, lo que le permitía seguir viviendo allí. Sin embargo, un abogado recomendó a Cristina donar la propiedad a su hijo para reducir la carga fiscal, asegurándole que hacerlo supondría un importante ahorro en impuestos, por lo que ella aceptó.

Pocos días después de formalizar la donación, David decidió rechazarla e inició un procedimiento judicial que finalmente terminó ganando. Como resultado de la sentencia, Cristina se enfrenta ahora a la pérdida de su vivienda, una situación que asegura no comprender: "No sé que ha pasado, nos adorábamos".

Cristina recuerda los momentos difíciles que tuvo que superar para sacar adelante a David. Cuando su exmarido y padre de su hijo, que sufría problemas de ludopatía, dejó una importante deuda económica, ella tuvo que compaginar su trabajo como profesora con otros empleos, para poder hacer frente a los pagos y mantener a su familia. "Nos dejó en la más absoluta ruina" por eso "Tuve que trabajar durante muchos años entre 17 y 18 horas al día" confiesa.

Finalmente, Cristina lanza un mensaje a su hijo: "Me da muchísima pena y debe ponerse en tratamiento pero ya" sentencia, mientras afirma que "Esto no es normal" antes de romper a llorar.

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