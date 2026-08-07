Rocío, víctima de la agencia que prometía viajes a precios irresistibles: "Amigos muy cercanos lo habían hecho y salió bien"

Una agencia de viajes prometía vuelos y alojamientos a precios irresistibles a cambio de que sus clientes pagasen todo por adelantado. La empresa llegó a obtener más de 600.000 euros de personas que aceptaron el trato, sin embargo, nunca vieron esos viajes de ensueño.

Tras descubrirse que podría tratarse de una estafa y de recibir denuncias, la propietaria del negocio sacó un comunicado explicando que debía darse de baja. Por eso, debido a la incertidumbre, algunas ícitmas han decidido acudir al programa para dar voz a as situaciones que están viviendo.

Hoy, contamos con el testimonio de Rocío Miranda, quien esperaba un viaje a Punta Cana. Al principio, tanto ella como su marido no se fiaban pero, "Amigos muy cercanos lo habían hecho" y según cuenta, "salió bien". Como las otras víctimas, Rocío alega que tardaba mucho en contestar y que dos semanas antes del viaje tenían que realizar una videollamada que nunca llegó.

La propia responsable canceló el viaje y no volvieron a recuperar los 3.300 euros. Nuestra reportera Laura Arribas se ha desplazado hasta la dirección de la supuesta agencia pero se encuentra con un estudio de arquitectura y al llamar el número del teléfono no da señal.

Más de 200 denuncias, miles de euros perdidos, y, por ello se trata de una "estafa agravada" según el periodista Jorge García, algo que podría suponer entre 2 y 6 años de cárcel.

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