Gestión Incendios
Cruz Sánchez de Lara rechaza la confrontación por los incendios: "No necesitamos discursos políticos frentistas"
Han sido excepciones contadas, pero los cruces de acusaciones entre políticos no han sido ajenos a la emergencia nacional de los incendios forestales que asolan distintas partes de España. Óscar Puente cargaba contra los responsables de la Comunidad de Madrid, e Isabel Díaz Ayuso daba la réplica.
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Gracias a los alcaldes el hilo de esperanza en la clase política no se pierde definitivamente. Muchos regidores sirven de ejemplo y enorgullecen a sus vecinos. Sin embargo hay quienes cuanto más 'alto' llegan en la escala de mando, parecen alejarse de la ciudadanía y perder perspectiva de la situación real de miles de personas.
El fuego todavía estaba por provocar nuevas evacuaciones que se contaban por miles y reducir a cenizas el hogar y la forma de vida de muchos, cuando en redes sociales aparecía el lanzaba el primer ataque político. El ministro Óscar Puente cargaba contra la gestión de la Comunidad de Madrid. El delegado del Gobierno en Madrid también hacía alusión a una reducción de presupuesto en materia de prevención en Madrid, y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, sin mencionar al titular de la cartera de Transportes o a Francisco Martín, respondía lo siguiente al ser preguntada por ello: "El primer mamarracho que se ponga en medio a calentar el ambiente, allá él".
Una cooperación indispensable
La abogada Cruz Sánchez de Lara subrayaba la necesidad vital de una "coordinación de todos los medios", y rechazaba las manifestaciones que no solo no suman, sino que alimentan la confrontación.
"No necesitamos discursos políticos frentistas, necesitamos personas que pongan todos los servicios a coordinarse, porque realmente hacen falta", sentenciaba Cruz, que además relacionaba la emergencia de los incendios con la crisis de vivienda: "Si las políticas de vivienda funcionaran realmente siempre, mejor, (…) nos encontraríamos con un problema menos grande. Hablamos de un déficit de vivienda ya... en la Comunidad... Para ahora tener unas necesidades nuevas con la destrucción. Estas personas necesitan tener una respuesta".
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