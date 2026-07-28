Incendio forestal
Última hora de los incendios en España, en directo: El mayor incendio de España con 85.500 hectáreas calcinadas puede verse agravado por una ola de calor
Más de 400 efectivos trabajan para contener las llamas en el centro peninsular mientras el aumento de las temperaturas amenaza con complicar la extinción.
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Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche para intentar consolidar el perímetro de los principales focos antes de la llegada de una nueva ola de calor, prevista para este miércoles, que podría dificultar de nuevo las labores de extinción.
El mayor desafío continúa en Ávila, donde el incendio originado en Burgohondo ya supera las 50.000 hectáreas calcinadas y se mantiene como el mayor registrado en España. A este fuego se suman los activos de Madrid y Toledo, que elevan la superficie afectada hasta más de 77.000 hectáreas.
La noche, una oportunidad para frenar las llamas
Las condiciones meteorológicas registradas durante la madrugada, con un descenso de las temperaturas, mayor humedad y menos viento, han permitido intensificar las tareas de extinción. Más de 400 efectivos terrestres han trabajado sin descanso, mientras que los medios aéreos prolongaron su actividad hasta las 22:00 horas, una medida excepcional para aprovechar las últimas horas de luz.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió de que el operativo trabaja "contra reloj" para mejorar la situación antes de que cambie el tiempo. "A partir de las 11 habrá un viento sur que puede complicar la situación y las propias condiciones meteorológicas del mismo fuego", señaló.
Los especialistas recuerdan además que estos grandes incendios son capaces de generar su propia dinámica atmosférica, un fenómeno que dificulta las tareas de extinción y obliga a adaptar continuamente la estrategia sobre el terreno.
Máxima preocupación por los incendios en Madrid y Ávila
En la Comunidad de Madrid, el principal foco de preocupación continúa siendo el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos han logrado frenar el avance del frente que amenazaba la zona de Valdemaqueda, aunque el incendio permanece activo.
En Ávila, el dispositivo concentra buena parte de sus esfuerzos en los frentes de Mijares, Casillas y el Valle del Tiétar. Las autoridades mantienen el confinamiento de Las Navas del Marqués y vigilan la evolución del fuego para impedir que alcance Cebreros.
El incendio mantiene un perímetro de unos 160 kilómetros y ha obligado a evacuar a unas 40.000 personas en la provincia, mientras otras 9.000 permanecen confinadas. En total, alrededor de 40 municipios de Madrid, Ávila y Toledo se han visto afectados por órdenes de evacuación o confinamiento.
Algunos vecinos y voluntarios han denunciado la falta de coordinación durante los primeros días de la emergencia. "Nos han abandonado como a perros", lamentaba uno de los voluntarios desplazados a la zona, mientras otros reclamaban un mayor refuerzo de medios para proteger los núcleos de población.
Mejor la situación en el incendio de Vall d'Uixó en Castellón
La evolución del incendio de La Vall d'Uixó ofrece, por el contrario, señales más positivas. Cerca de 6.000 vecinos ya han podido regresar a sus viviendas tras la mejora de las condiciones, aunque alrededor de 10.000 personas permanecen desalojadas y unas 66.000 continúan confinadas por precaución.
El fuego supera ya las 8.500 hectáreas calcinadas y mantiene un perímetro de 72 kilómetros. La principal preocupación de los equipos de extinción se centra ahora en evitar que las llamas alcancen la Sierra de Espadán, mientras la llegada de la nueva ola de calor mantiene en alerta a todo el dispositivo.
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Última hora de los incendios en España, en directo: La desesperación de los evacuados marca otra jornada de incendios
Miles de personas continúan pendientes de poder regresar a sus viviendas mientras los incendios siguen activos. Entre los evacuados crece la incertidumbre por el estado de sus casas y el cansancio tras varios días fuera de sus municipios. Aunque la evolución de algunos frentes permite afrontar la jornada con mayor optimismo, las autoridades mantienen las restricciones y recuerdan que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población.
Última hora de los incendios en España, en directo: Una veintena de carreteras continúan afectadas por los incendios
Los incendios siguen condicionando la movilidad en varias provincias. Una veintena de carreteras permanecen cortadas o con restricciones, especialmente en las zonas afectadas de Madrid y Ávila, donde los equipos de emergencia continúan trabajando para garantizar la seguridad. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Última hora de los incendios en España, en directo: Voluntarios y vecinos sostienen la lucha contra las llamas en Ávila
Junto a los equipos de emergencia, decenas de voluntarios continúan colaborando en la extinción del incendio de Ávila. Muchos de ellos llevan varios días trabajando para proteger sus municipios y evitar que las llamas alcancen las viviendas. Mientras el operativo mantiene los trabajos sobre los principales frentes, los vecinos insisten en que su prioridad sigue siendo impedir que el fuego llegue a sus casas.
Última hora de los incendios en España, en directo: El Gobierno aprobará ayudas para las zonas afectadas por los incendios
Los incendios centrarán parte del último Consejo de Ministros del curso político. El Ejecutivo tiene previsto aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas para facilitar la llegada de ayudas a los territorios dañados por el fuego. Además, el Gobierno impulsará un paquete de medidas de protección para los trabajadores mientras continúa el seguimiento de la evolución de los incendios activos.
Última hora de los incendios en España, en directo: El fuego obliga a ampliar los confinamientos en el entorno del incendio de Ávila
La evolución del incendio de Ávila ha obligado a ampliar las medidas de protección con nuevos confinamientos. Las Navas del Marqués se ha incorporado a la lista de municipios afectados mientras el operativo mantiene la vigilancia sobre los frentes con mayor riesgo de propagación. La prioridad continúa siendo proteger a la población y evitar que las llamas alcancen nuevos núcleos urbanos, en una jornada marcada por la previsión de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los trabajos se concentran en Cebreros, Casillas y Mijares
Los efectivos desplegados en el incendio de Ávila mantienen sus actuaciones en varios de los puntos más sensibles del perímetro. Durante la jornada, los trabajos se han centrado en reforzar la línea de defensa en Cebreros, reducir el humo en Casillas para facilitar el trabajo de los medios aéreos y contener el avance de las llamas en la zona de Mijares y Gavilanes. La evolución del incendio ha sido favorable, aunque continúa activo.
Última hora de los incendios en España, en directo: El operativo protege la Sierra de Espadán del avance de las llamas
Los equipos de extinción concentran buena parte de sus recursos entre Tales y Alcudia de Veo para evitar que el incendio alcance el parque natural de la Sierra de Espadán. Tras una noche favorable para los trabajos terrestres, este martes se han incorporado 34 medios aéreos para reforzar el dispositivo. La protección de este espacio natural se mantiene como uno de los principales objetivos del operativo.
Última hora de los incendios en España, en directo: La Vall d'Uixó recupera la movilidad mientras continúa la emergencia
La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en la Vall d'Uixó tras la evolución favorable del incendio declarado el pasado sábado. Los medios aéreos han retomado su actividad desde primera hora para seguir actuando sobre un incendio que ha quemado 8.500 hectáreas. No obstante, las medidas de evacuación y confinamiento se mantienen en otros municipios afectados mientras continúan los trabajos de extinción.
Última hora de los incendios en España, en directo: La Comunidad de Madrid mantiene la vigilancia pese a la mejora del incendio
La evolución del incendio en la sierra oeste madrileña ha permitido reducir la amenaza sobre algunos municipios, pero el operativo mantiene la máxima vigilancia. Las autoridades recuerdan que el fuego sigue sin estar controlado y que el aumento previsto de las temperaturas puede modificar su comportamiento. Durante la jornada, los esfuerzos se centrarán principalmente en refrescar las zonas más sensibles y vigilar posibles reproducciones.
Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid y Ávila continúan bajo un único dispositivo de emergencia
Los incendios que afectan a Madrid y Ávila siguen siendo gestionados como una única emergencia bajo la dirección del Estado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que, aunque se han producido interconexiones entre ambos fuegos, no ha existido una convergencia total de las llamas. El operativo mantiene la coordinación de todos los recursos disponibles para consolidar los avances registrados durante la noche y responder ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para esta semana.
Última hora de los incendios en España, en directo: Ayuso confía en el regreso de más vecinos tras la mejora del incendio
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado optimista ante la evolución del incendio que afecta a la sierra oeste madrileña y ha abierto la puerta al realojo de varios municipios. Según ha señalado, el trabajo desarrollado por los bomberos durante las últimas horas permite afrontar la jornada con mejores perspectivas, aunque el incendio continúa activo. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre los sectores más comprometidos y recuerdan que las condiciones meteorológicas seguirán siendo un factor determinante.
Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska destaca una noche "razonablemente positiva" frente a los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "razonablemente positivo" el resultado de los trabajos desarrollados durante la noche para contener los incendios que afectan a Madrid y Ávila. El operativo ha logrado reducir la amenaza en uno de los puntos más sensibles, el entorno del norte del Pantano de San Juan, aunque el ministro ha pedido prudencia ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto para este miércoles. Marlaska ha insistido en que el objetivo pasa ahora por consolidar los avances logrados antes de afrontar la nueva ola de calor.
Última hora de los incendios en España, en directo: El operativo mantiene la presión sobre el frente de Valdemaqueda
Los equipos de emergencia continúan actuando en el entorno de Valdemaqueda, donde durante las últimas horas se ha conseguido frenar el avance de uno de los frentes del incendio. Los trabajos se centran ahora en consolidar esa mejora y evitar posibles reactivaciones. El operativo considera prioritario asegurar esta zona antes de que el aumento de las temperaturas y el viento compliquen nuevamente la evolución del fuego.
Última hora de los incendios en España, en directo: La amenaza del viento mantiene en alerta a los equipos de emergencia
Los cambios previstos en la dirección e intensidad del viento siguen condicionando la estrategia de los servicios de extinción. Los responsables del operativo mantienen la vigilancia sobre los sectores más sensibles ante el riesgo de que las llamas cambien de comportamiento. Las previsiones meteorológicas obligan a trabajar contrarreloj para estabilizar los incendios antes de que las condiciones se vuelvan menos favorables para combatir el fuego.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Castellón sigue activo con 10.000 evacuados y 8.500 hectáreas quemadas
El incendio de la Vall d'Uixó afronta su cuarto día activo después de calcinar unas 8.500 hectáreas. Cerca de 10.000 personas continúan evacuadas, mientras unos 6.000 vecinos de cuatro barrios pudieron regresar anoche a sus viviendas, aunque permanecen confinados hasta las 8.00 horas.
El Cecopi analizará este martes si levanta nuevas restricciones o permite el regreso en otros municipios. Los medios aéreos volverán a incorporarse a primera hora para aprovechar una ventana de entre dos y cuatro horas favorecida por el viento suave y la humedad. Ocho carreteras de la zona siguen cortadas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Más de 40 municipios permanecen afectados por los grandes incendios
Los grandes incendios declarados en Madrid, Ávila y Toledo mantienen restricciones en más de 40 municipios entre evacuaciones y confinamientos. Las autoridades continúan pidiendo a la población que respete las órdenes de protección para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, que siguen desplegados en los sectores con mayor riesgo. La evolución de los incendios dependerá en buena medida de las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila mantiene un perímetro de 160 kilómetros
El incendio originado en Burgohondo continúa siendo el mayor registrado en España y mantiene un perímetro de unos 160 kilómetros. El operativo trabaja sobre dos frentes activos con el objetivo de impedir que las llamas alcancen nuevos núcleos de población. La evolución del fuego ha mejorado durante las últimas horas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de reactivaciones provocado por el cambio de las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Madrid, Ávila y Toledo superan ya las 77.000 hectáreas arrasadas por el fuego
Los incendios que permanecen activos en Madrid, Ávila y Toledo han calcinado ya más de 77.000 hectáreas, según el último balance del operativo. Los equipos de emergencia mantienen desplegados cientos de efectivos para evitar nuevos avances de las llamas, mientras la previsión de una nueva ola de calor obliga a acelerar los trabajos de contención. Las próximas horas se consideran decisivas para consolidar los avances logrados durante la madrugada.
Última hora de los incendios en España, en directo: La cooperación internacional refuerza el dispositivo contra los grandes incendios
El operativo desplegado para combatir los incendios cuenta con el apoyo de efectivos llegados desde varios países europeos. Brigadas terrestres de Portugal, equipos procedentes de Serbia y medios desplazados desde Grecia continúan colaborando con los servicios españoles en las labores de extinción. Este refuerzo internacional se mantiene mientras los incendios siguen activos y los equipos trabajan para aprovechar las condiciones más favorables antes del empeoramiento previsto del tiempo.
Última hora de los incendios en España, en directo: Las llamas dejan un rastro de destrucción en el entorno del incendio de Ávila
El avance del incendio de Ávila continúa dejando imágenes de carreteras rodeadas por el fuego, viviendas afectadas y vehículos calcinados. Aunque la evolución del incendio ha sido más favorable durante las últimas horas, el operativo mantiene la máxima vigilancia en las zonas con mayor riesgo para evitar nuevas reactivaciones. Los equipos de emergencia siguen trabajando para proteger los núcleos de población y consolidar las líneas de defensa frente a uno de los mayores incendios registrados en España.
Última hora de los incendios en España, en directo: El Gobierno prepara ayudas para las zonas afectadas por los incendios
Los incendios protagonizan el último Consejo de Ministros del curso político. El Ejecutivo prevé aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas para facilitar la llegada de ayudas a los territorios afectados por los grandes fuegos registrados en las últimas semanas. Además, el Gobierno dará luz verde a un paquete de medidas de protección dirigido a los trabajadores, mientras continúa el seguimiento de la evolución de los incendios activos en distintos puntos del país.
Última hora de los incendios en España, en directo: El humo obliga a limitar los vuelos de los medios aéreos en Castellón
Las condiciones del incendio de la Vall d'Uixó han dificultado durante varios momentos el trabajo de los medios aéreos. La densidad del humo ha obligado a suspender parte de los vuelos previstos, mientras los efectivos terrestres continuaban actuando para contener los frentes activos.
Paralelamente, el operativo ha recurrido a quemas controladas para reforzar los cortafuegos y reducir el riesgo de nuevos avances de las llamas en las zonas más comprometidas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los primeros vecinos regresan a sus casas tras el avance del incendio en Castellón
Las últimas horas dejan un cambio en la situación de la Vall d'Uixó. Unos 6.000 vecinos han podido regresar a sus viviendas después de que los equipos de extinción lograran alejar el frente del municipio. La evolución del incendio permite iniciar el levantamiento progresivo de algunas restricciones, aunque la emergencia continúa activa. Otras 10.000 personas siguen evacuadas y cerca de 66.000 permanecen confinadas mientras el operativo mantiene la vigilancia sobre los puntos con mayor riesgo de reactivación.
Última hora de los incendios en España, en directo: El viento y el calor marcan la estrategia de los equipos de extinción
La previsión meteorológica condiciona cada decisión del operativo desplegado contra los incendios. Los equipos trabajan para aprovechar el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad durante la madrugada, conscientes de que la llegada de una nueva ola de calor puede dificultar la evolución de los fuegos. El cambio del viento previsto para las próximas horas también obliga a reforzar los sectores más comprometidos para evitar nuevos avances de las llamas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los equipos aprovechan cada hora antes del cambio de tiempo previsto
Los responsables del operativo mantienen una carrera contrarreloj para consolidar los avances logrados durante la noche. El objetivo es reforzar los perímetros y contener los frentes activos antes de la llegada de una nueva ola de calor, que podría complicar la evolución de los incendios. Las condiciones registradas durante la madrugada han permitido intensificar las labores de extinción, aunque la previsión de temperaturas más altas obliga a mantener la máxima vigilancia en todos los sectores.
Última hora de los incendios en España, en directo: Nuevos confinamientos amplían las restricciones por el incendio de Ávila
La evolución del incendio de Ávila ha obligado a ampliar las medidas de protección con nuevos confinamientos en la provincia. A las restricciones ya vigentes se suma el municipio de Las Navas del Marqués, mientras los equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los sectores donde las llamas podrían seguir avanzando.
Las autoridades insisten en la importancia de respetar las órdenes de confinamiento y facilitar el trabajo del operativo, que continúa actuando en uno de los incendios más extensos registrados en el país.
Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila mantiene la atención en Mijares y Casillas
Los equipos de extinción continúan concentrando buena parte de sus esfuerzos en los municipios de Mijares y Casillas, donde el incendio de Ávila sigue representando una amenaza para los núcleos de población. Aunque la evolución del fuego ha mejorado durante las últimas horas, el operativo trabaja para consolidar los perímetros y evitar reactivaciones antes del cambio de las condiciones meteorológicas. El incendio, el mayor registrado en España, mantiene activos varios frentes y continúa movilizando un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos.
Última hora de los incendios en España, en directo: Más de 400 efectivos mantienen una carrera contrarreloj para contener las llamas
Más de 400 efectivos trabajan sin descanso para intentar frenar el avance de los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo. El operativo aprovecha las mejores condiciones meteorológicas de primeras horas del día para reforzar las líneas de defensa y consolidar los sectores más comprometidos. El objetivo es mejorar la situación antes de la llegada de un episodio de calor que podría dificultar de nuevo las labores de extinción y favorecer el avance de las llamas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los incendios movilizan a efectivos de Grecia, Portugal y Serbia
El dispositivo de extinción desplegado frente a los grandes incendios cuenta también con apoyo internacional. Bomberos y brigadas procedentes de Grecia, Portugal y Serbia participan en las labores para contener las llamas junto a los equipos españoles. Entre los medios desplazados figuran un helicóptero, un Super Puma y brigadas terrestres portuguesas, que refuerzan el operativo en una de las mayores emergencias por incendios registradas en los últimos años.
Última hora de los incendios en España, en directo: Toledo mantiene la vigilancia sobre Almorox para evitar reactivaciones
El incendio que afecta a la provincia de Toledo continúa bajo seguimiento, con especial atención al entorno de Almorox, donde los equipos de emergencia mantienen la vigilancia para impedir posibles reactivaciones. Aunque la evolución del fuego ha permitido el regreso de vecinos a varios municipios, el operativo continúa desplegado sobre el terreno para consolidar el perímetro y responder con rapidez ante cualquier cambio en el comportamiento de las llamas.
Última hora de los incendios en España, en directo: La Sierra de Espadán centra ahora la preocupación en el incendio de Castellón
Los esfuerzos del operativo contra el incendio de la Vall d'Uixó se concentran ahora en impedir que las llamas alcancen la Sierra de Espadán. El fuego supera ya las 8.500 hectáreas quemadas y mantiene un amplio despliegue de efectivos terrestres y aéreos.
Las condiciones meteorológicas continúan condicionando las labores de extinción, mientras los equipos trabajan para contener los frentes activos y evitar que el incendio siga avanzando hacia este espacio natural.
Última hora de los incendios en España, en directo: Los medios aéreos prolongan su actividad para aprovechar las últimas horas del día
La evolución de los incendios ha obligado a ampliar de forma excepcional el trabajo de los medios aéreos, que permanecieron operativos hasta las diez de la noche para reforzar las labores de extinción. El objetivo era aprovechar las condiciones más favorables antes de la llegada de la oscuridad y avanzar en la contención de los principales frentes activos. Los equipos consideran que cada hora ganada puede resultar determinante para afrontar la previsión meteorológica de los próximos días, marcada por el aumento de las temperaturas y el riesgo de nuevos avances del fuego.
Última hora de los incendios en España, en directo: Castellón permite el regreso de los primeros vecinos tras dos días de evacuación
El incendio de la Vall d'Uixó deja una de las primeras noticias positivas de la jornada. Unos 6.000 vecinos ya han podido regresar a sus viviendas después de que el operativo lograra alejar el frente del núcleo urbano. Aun así, la emergencia continúa activa y otras 10.000 personas permanecen evacuadas, mientras unas 70.000 siguen confinadas por precaución. Los equipos de extinción mantienen la vigilancia sobre los puntos más sensibles para evitar reactivaciones del fuego y consolidar el perímetro alcanzado durante las últimas horas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Ávila mantiene dos frentes abiertos en el mayor incendio registrado en España
El incendio declarado en Burgohondo continúa siendo el mayor registrado en España tras arrasar más de 50.000 hectáreas. El operativo mantiene abiertos dos frentes principales y centra sus esfuerzos en impedir que las llamas avancen desde la zona del Pantano de San Juan hacia territorio abulense.
Mijares, Casillas y el entorno de Cebreros siguen siendo algunos de los puntos más sensibles, mientras continúan los confinamientos y las evacuaciones en distintos municipios de la provincia.
Última hora de los incendios en España, en directo: La llegada de la cuarta ola de calor condiciona la lucha contra los incendios
Los servicios de extinción afrontan horas decisivas ante la previsión de una nueva ola de calor que podría complicar la evolución de los incendios activos. El aumento de las temperaturas y el cambio del viento previsto para las próximas jornadas amenazan con dificultar el trabajo desarrollado durante la noche.
Los responsables del operativo intentan aprovechar las condiciones más favorables de la madrugada para contener las llamas y reforzar los perímetros antes de que el escenario meteorológico vuelva a jugar en contra de los equipos desplegados.
Última hora de los incendios en España, en directo: El Pantano de San Juan concentra la máxima preocupación en Madrid
El incendio que afecta a la sierra oeste madrileña mantiene el foco principal de preocupación en el entorno del Pantano de San Juan. Allí se concentran buena parte de los efectivos desplegados con el objetivo de impedir que las llamas avancen hacia nuevas zonas.
Durante las últimas horas se han registrado avances que han permitido frenar el frente que se dirigía hacia Valdemaqueda, aunque el incendio continúa activo. Los equipos siguen trabajando para estabilizar la situación antes de que el viento complique nuevamente las labores de extinción.
Última hora de los incendios en España, en directo: La madrugada se convierte en la mejor oportunidad para frenar los grandes incendios
Los equipos de emergencia han trabajado sin descanso durante toda la noche para intentar contener los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo antes de la llegada de una nueva ola de calor.
La bajada de las temperaturas, el aumento de la humedad y la disminución del viento han ofrecido una ventana de oportunidad para avanzar en las labores de extinción.
Más de 400 efectivos permanecen desplegados sobre el terreno en una carrera contrarreloj para consolidar los perímetros y reducir el riesgo de propagación antes de que cambien las condiciones meteorológicas.
Última hora de los incendios en España, en directo: Comenzamos el minuto a minuto de hoy
¡Buenos días!
Iniciamos el directo de los incendios en España para estar actualizados de todo lo que ocurre durante la jornada de hoy.
Gracias.
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