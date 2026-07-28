Última hora de los incendios en España, en directo: El mayor incendio de España con 85.500 hectáreas calcinadas puede verse agravado por una ola de calor

Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche para intentar consolidar el perímetro de los principales focos antes de la llegada de una nueva ola de calor, prevista para este miércoles, que podría dificultar de nuevo las labores de extinción.

El mayor desafío continúa en Ávila, donde el incendio originado en Burgohondo ya supera las 50.000 hectáreas calcinadas y se mantiene como el mayor registrado en España. A este fuego se suman los activos de Madrid y Toledo, que elevan la superficie afectada hasta más de 77.000 hectáreas.

La noche, una oportunidad para frenar las llamas

Las condiciones meteorológicas registradas durante la madrugada, con un descenso de las temperaturas, mayor humedad y menos viento, han permitido intensificar las tareas de extinción. Más de 400 efectivos terrestres han trabajado sin descanso, mientras que los medios aéreos prolongaron su actividad hasta las 22:00 horas, una medida excepcional para aprovechar las últimas horas de luz.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió de que el operativo trabaja "contra reloj" para mejorar la situación antes de que cambie el tiempo. "A partir de las 11 habrá un viento sur que puede complicar la situación y las propias condiciones meteorológicas del mismo fuego", señaló.

Los especialistas recuerdan además que estos grandes incendios son capaces de generar su propia dinámica atmosférica, un fenómeno que dificulta las tareas de extinción y obliga a adaptar continuamente la estrategia sobre el terreno.

Máxima preocupación por los incendios en Madrid y Ávila

En la Comunidad de Madrid, el principal foco de preocupación continúa siendo el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos han logrado frenar el avance del frente que amenazaba la zona de Valdemaqueda, aunque el incendio permanece activo.

En Ávila, el dispositivo concentra buena parte de sus esfuerzos en los frentes de Mijares, Casillas y el Valle del Tiétar. Las autoridades mantienen el confinamiento de Las Navas del Marqués y vigilan la evolución del fuego para impedir que alcance Cebreros.

El incendio mantiene un perímetro de unos 160 kilómetros y ha obligado a evacuar a unas 40.000 personas en la provincia, mientras otras 9.000 permanecen confinadas. En total, alrededor de 40 municipios de Madrid, Ávila y Toledo se han visto afectados por órdenes de evacuación o confinamiento.

Algunos vecinos y voluntarios han denunciado la falta de coordinación durante los primeros días de la emergencia. "Nos han abandonado como a perros", lamentaba uno de los voluntarios desplazados a la zona, mientras otros reclamaban un mayor refuerzo de medios para proteger los núcleos de población.

Mejor la situación en el incendio de Vall d'Uixó en Castellón

La evolución del incendio de La Vall d'Uixó ofrece, por el contrario, señales más positivas. Cerca de 6.000 vecinos ya han podido regresar a sus viviendas tras la mejora de las condiciones, aunque alrededor de 10.000 personas permanecen desalojadas y unas 66.000 continúan confinadas por precaución.

El fuego supera ya las 8.500 hectáreas calcinadas y mantiene un perímetro de 72 kilómetros. La principal preocupación de los equipos de extinción se centra ahora en evitar que las llamas alcancen la Sierra de Espadán, mientras la llegada de la nueva ola de calor mantiene en alerta a todo el dispositivo.

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