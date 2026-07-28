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Susana Díaz hace balance de la mala gestión contra los incendios: "Cuatro de cada cinco euros los gastamos en apagar y uno en prevenir"

La senadora socialista carga contra los rifirrafes que se están generando en base a los incendios y pide colaboración por todas las partes.

Susana Díaz reclama una buena inversión para futuros incendios

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Sofía Avendaño
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"Lo primero: hay un mandato no escrito de que en las tragedias no se discute. Las peleas de los últimos días y las declaraciones cruzadas, están fuera de lugar", comienza el discurso de Susana Díaz. Nuestra colaboradora es muy crítica con la situación que se está viviendo a raíz de los incendios que ya han calcinado más de 77.000 hectáreas en nuestro país. La senadora pide responsabilidad y paz entre partidos y ciudadanos para poder sacar esta situación adelante. "En una tragedia se ayuda, se arrima el hombro y no se estorba. eso es lo primero que te enseñan cuando llegas a una institución y tienes responsabilidad", reclama.

"Estamos haciendo un camino ruinoso"

Díaz mira a futuro y, pensando en el momento que las llamas estén por fin extinguidas, advierte de que habrá que hacer balance y asumir los daños ocasionados por una mala gestión anterior. "Una vez que se haya extinguido el incendio, llegará la hora de cuantificar los daños y asumirlos entre todas las instituciones", afirma. Además, hace un pequeño paralelismo: "Cuatro de cada cinco euros los gastamos en apagar y solo uno en prevenir. un negocio muy poco rentable. Estamos asumiendo un coste altísimo por no dedicar los recursos previos".

"Si miramos la ultima década vemos como ha ido decreciendo a todos los niveles, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas", añade la senadora, y asegura que "si le añadimos el coste humano, de empleo, de imagen para nuestro turismo, las familias que lo han perdido todo... estamos haciendo un camino ruinoso cuando el camino esta trazado".

Con todo esto, Susana Díaz lo tiene claro: ahora es demasiado tarde, pero se puede mejorar la situación de cara al próximo año si se destinan bien los medios. "Hay que invertir previamente, por cada euro que invertimos son cuatro euros que nos vamos a ahorrar", asegura.

Por último, alude a sus compañeros de oficio, cruciales para que esto pueda funcionar: "Hay que invertir previamente, por cada euro que invertimos son cuatro euros que nos vamos a ahorrar".

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