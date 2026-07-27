Los "terribles" momentos que vivió el alcalde de Piedralaves en el incendio: "Un guardia civil me preguntó si estaríamos más seguros en al ayuntamiento o en la torre del reloj"

El alcalde defiende la actuación del Ayuntamiento y aseguró que desde el primer momento se habilitó un puesto de mando en el recinto ferial desde el que se informa a la población periódicamente: "Comunicábamos la situación cada cuatro horas, siempre con la información que nos trasladaban los mandos superiores", explicó.

"Lo primero es salvar vidas"

Ulloa insiste en que la prioridad durante una emergencia de estas características es proteger a las personas. "Lo primero es salvar la vida de las personas; lo segundo, las viviendas; y lo tercero, nuestro medio natural. Nos duele, pero ese es el orden cuando hay un incendio de esta magnitud", señaló.

"Pensé que el fuego podía llegar hasta la plaza"

El momento más angustioso llegó durante la jornada del sábado. Según relata el alcalde, el incendio llegó a desbordar cualquier capacidad de extinción y obligó a evacuar prácticamente toda la zona. "Nos quedamos unas 40 personas en la plaza del Ayuntamiento. Hubo un momento en el que estábamos totalmente rodeados por el fuego", recuerda con angustia.

Su declaración más emotiva, cuando recuerda que un agente de la Guardia Civil le preguntó dónde creía que estarían más seguros, si en el Ayuntamiento o en la torre del reloj. "Jamás pensé que me podrían hacer esa pregunta. El fuego podía llegar hasta la plaza. Fue terrible", reconoció, visiblemente emocionado.

Mientras tanto, comenzaron a llegar llamadas desesperadas de vecinos que veían cómo las llamas se acercaban a sus viviendas. "Fue un momento muy duro porque sabía que no podíamos llegar a todas partes", explica.

Pese a ello, destacó el esfuerzo de los bomberos, la UME y los voluntarios para proteger el mayor número posible de casas. "Se hizo absolutamente todo lo que se pudo. Por desgracia hubo viviendas que no pudimos salvar, pero nadie puede dudar del esfuerzo que hicieron todos los que estuvieron allí", afirma.

Agradece también el trabajo de todos los efectivos desplegados, especialmente de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los voluntarios. "Han hecho una labor fundamental. He estado coordinado con ellos desde el primer momento y solo puedo darles las gracias", asegura.

El alcalde concluye con un mensaje de unidad para afrontar la recuperación del municipio una vez el incendio quede definitivamente controlado. "Nos quedan días muy difíciles, pero volveremos a levantar nuestro pueblo entre todos. No tengo ninguna duda."

En Piedralaves, vecinos e instituciones ya miran hacia ese horizonte con un mismo objetivo: recuperar su pueblo y volver a la normalidad.

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