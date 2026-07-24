Los incendios avivan la guerra política entre Ayuso y Puente: "Si hay una mamarracha, eres tú"

El rifirrafe empezó con la reticencia del delegado del Gobierno a activar la emergencia nacional como pedía Isabel Díaz Ayuso y ha terminado entre insultos cruzados entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro de Transportes.

Eran las diez de la noche de ayer cuando la Comunidad de Madrid pedía la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en la comunidad de Madrid. Una situación descontrolada que hacía que desde Sol pidiesen que Moncloa tomase el mando de la emergencia.

Pero el sí del ejecutivo no fue inmediato. El delegado del Gobierno respondía a la petición de la Comunidad de Madrid alegando que faltaban informes previos para escalar a emergencia nacional. Y no era hasta la medianoche, por decisión del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, cuando se aprobaba la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional.

La batalla no acababa ahí porque el delegado del Gobierno, Francisco Martín, atendía a los medios de comunicación y alegaba que "no hay que quitarse a un lado y decir ahí la llevas", en referencia a Isabel Díaz Ayuso. Y Óscar Puente, en sus redes sociales, iba más allá, escribiendo que la UME "es ya el nuevo servicio de extinción de incendios" de las comunidades gobernadas por el PP y añadía: "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".

Al atender a los medios de comunicación en la zona más perjudicada por los incendios, la presidenta Ayuso ha contestado que hay que "centrarse en salvar vidas y dejarse de estupideces". Y ha declarado: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, su conciencia y su historia.

Ante esta declaración, poco ha tardado en contestar el ministro de Transportes: De calentar el ambiente sabes mucho. "Es de lo que vives", ha sostenido Puente en X. Y ha cerrado con un: "Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".

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