Cristóbal Soria reacciona a los rumores sobre la ruptura de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores: "Como hombre de fútbol, no es compatible su profesión con estar metido en estos fregaos"

La relación entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ha atravesado idas y venidas desde que comenzó en diciembre del pasado año. Sin embargo, y según ha confirmado Libertad Digital, su relación habría acabado.

Tampoco es la primera vez que hay rumores de crisis en la relación. Según el mismo medio, Blanca borró de un plumazo todas las imágenes del entrenador a mediados del mes de febrero.

En ese momento, la actriz se explicó con una excusa muy poco creíble: que había decidido utilizar Instagram como herramienta de trabajo. Posteriormente, Blanca reconoció que se le había ido de las manos eso de publicar en redes sociales.

No obstante, esa supuesta ruptura de la que se habla en Libertad Digital no coincide con la noticia publicada en ¡Hola!. Tal y como han detallado en dicho medio, fuentes cercanas a la pareja han asegurado que "no hay ningún tipo de distanciamiento entre Blanca y Quique" y dan importancia al estrecho vínculo que comparten la actriz y el que fue entrenador del Sevilla.

Ambos ya detallaron que seguía "todo bien e igual" y Romero le restaba importancia a los últimos rumores que habían surgido acerca de su relación. Al parecer, a Quique no le agrada la atención mediática que ha atraído su relación con Blanca y tal y como detallan desde ¡Hola!, el entrenador "no quiere esa exposición".

"Estamos viendo a un Quique Sánchez Flores que no está cómodo con esa situación"

Precisamente, el colaborador de Más Espejo, Cristóbal Soria, ha coincidido en ese detalle y ha asegurado que "estamos viendo a un Quique Sánchez Flores que no está cómodo con esa situación y está muy por detrás". Asimismo, ha detallado que él, como "hombre de fútbol", "sabe que no es compatible su profesión y estar metido en estos fregaos".

Según Soria, "ha escogido la profesión frente a la pareja". Para el colaborador de Más Espejo, Quique Sánchez Flores "ha priorizado al 200% su profesión".

Por último, Cristóbal Soria ha detallado que a Quique Sánchez Flores "hablar de su relación no le suma", ya que en el caso de que Blanca Romero "vaya a un partido del Deportivo Alavés, los focos irán a ella y no al fútbol".

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