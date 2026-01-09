Una vivienda frustrada y un gasto desbordado: el giro inmobiliario de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El plan de mudanza de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no llegará a materializarse. La casa que pensaban convertir en su nuevo hogar ha sido puesta a la venta tras encarecerse muy por encima de lo previsto.

El incremento del presupuesto, que terminó triplicando la cifra inicial, ha sido determinante para frenar la mudanza. Ante este escenario, la pareja opta por cerrar el capítulo y deshacerse del inmueble.