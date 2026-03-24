Lorena Vázquez: "Los amigos de Blanca Romero no acaban de creerse la ruptura con Quique Sánchez Flores del todo"

La relación entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ha atravesado muchas idas y venidas desde que se confirmó en diciembre de 2025. Sin embargo, parece que, según confirma Libertad Digital, su relación habría terminado definitivamente.

No es la primera vez que la pareja se ve salpicada por rumores de ruptura. De hecho, hace apenas un mes, Blanca borraba todo tipo de rastro de Quique de sus redes sociales, por lo que parte del entorno de la actriz no confía en que se trate de una ruptura definitiva.

"No es la primera vez que rompen y se vuelven a reconciliar al día siguiente", afirma Lorena Vázquez, que ha podido hablar con una amiga de la actriz, "esta ruptura no acaban de creérsela del todo, son una pareja muy pasional".

Lorena Vázquez asegura que sí que han debido tener alguna discusión fuerte y que Quique Sánchez Flores se estaría centrando más en el trabajo, pero advierte que podría tratarse de un bache más en la relación. ¡Dale al play para enterarte de todo!