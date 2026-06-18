Cristina Almeida confiesa qué haría si le regalan las joyas de Zapatero: "Las vendo y me hago un viaje"

Cristina Almeida reconoce que la gran decepción la experimentó tras conocer el contenido del primer auto de imputación de Zapatero del juez Calama y mostraba una posición de prudencia. Asegura querer que sean "las pruebas" lo que le convenza de la culpabilidad del expresidente.

"Todavía no he hundido a Zapatero"

Sin embargo no coloca una cruz sobre José Luis Rodríguez Zapatero por lo que ponga en ese documento: "No me vale que ponga que es la máxima figura de una conjura internacional. Todas esas cosas las tengo que ver probadas. A mí no me han desanimado todavía (...) No me lo creo, cuando me lo demuestren lo haré y será muy triste y me dará mucha rabia, pero no me va a cambiar el sentido de la vida ni lo que yo opino. Cambiaré lo que opino de él".

"Estoy segura que esas joyas se las han regalado los de Dubái o donde sea, porque no pueden ser más horteras", exclamaba la abogada, que justificaba los regalos personales y quedarse con ellos. Hacía casi la vista gorda con la obligación de declarar al fisco esos bienes recibidos.

Subrayando y distinguiendo las obligaciones ética y moral, la periodista Carmen Morodo planteaba un dilema ético: qué haría cada uno dado el hipotético caso de recibir un regalo tan generoso como las joyas, supuesto regalo del monarca saudí, fallecido en 2015, Abdalá bin Abdulaziz.

Cristina aclara que unas piezas de tan exagerada ostentosidad no cuadran con sus gustos y reconoce que se las quedaría, aunque no por mucho tiempo: "Me parecen tan horteras que a lo mejor en la primera ocasión las vendo. Me hago un dinerito para hacerme un viaje".

Pese a que la mayoría reaccionaban con risas, en seguida Morodo reprochaba a Cristina estar empleando una doble vara de medir y afirmaba que su opinión, respecto a este escándalo de las joyas halladas por la UDEF en la caja fuerte de Zapatero, coincidiría de tratarse el implicado de alguien de un partido de la derecha. Almeida reconocía que probablemente sería más dura.

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