Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso ZP

Cristina Almeida confiesa qué haría si le regalan las joyas de Zapatero: "Las vendo y me hago un viaje"

La abogada y exdiputada del PSOE insistía en esperar a que la justicia dicte sentencia con Zapatero. Cristina Almeida no da credibilidad a los cargos que se imputan al expresidente de España y sorprende al reconocer el uso que haría de un regalo como el que habría recibido ZP de la monarquía de Arabia Saudí.

Crstina Almeida

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Cristina Almeida reconoce que la gran decepción la experimentó tras conocer el contenido del primer auto de imputación de Zapatero del juez Calama y mostraba una posición de prudencia. Asegura querer que sean "las pruebas" lo que le convenza de la culpabilidad del expresidente.

"Todavía no he hundido a Zapatero"

Sin embargo no coloca una cruz sobre José Luis Rodríguez Zapatero por lo que ponga en ese documento: "No me vale que ponga que es la máxima figura de una conjura internacional. Todas esas cosas las tengo que ver probadas. A mí no me han desanimado todavía (...) No me lo creo, cuando me lo demuestren lo haré y será muy triste y me dará mucha rabia, pero no me va a cambiar el sentido de la vida ni lo que yo opino. Cambiaré lo que opino de él".

"Estoy segura que esas joyas se las han regalado los de Dubái o donde sea, porque no pueden ser más horteras", exclamaba la abogada, que justificaba los regalos personales y quedarse con ellos. Hacía casi la vista gorda con la obligación de declarar al fisco esos bienes recibidos.

Subrayando y distinguiendo las obligaciones ética y moral, la periodista Carmen Morodo planteaba un dilema ético: qué haría cada uno dado el hipotético caso de recibir un regalo tan generoso como las joyas, supuesto regalo del monarca saudí, fallecido en 2015, Abdalá bin Abdulaziz.

Cristina aclara que unas piezas de tan exagerada ostentosidad no cuadran con sus gustos y reconoce que se las quedaría, aunque no por mucho tiempo: "Me parecen tan horteras que a lo mejor en la primera ocasión las vendo. Me hago un dinerito para hacerme un viaje".

Pese a que la mayoría reaccionaban con risas, en seguida Morodo reprochaba a Cristina estar empleando una doble vara de medir y afirmaba que su opinión, respecto a este escándalo de las joyas halladas por la UDEF en la caja fuerte de Zapatero, coincidiría de tratarse el implicado de alguien de un partido de la derecha. Almeida reconocía que probablemente sería más dura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

César A. Muñoz Molina, exministro, contra Chema Crespo

Duras descalificaciones de Molina a Chema Crespo: "¡Qué ha hecho usted sino hacer de loro permanentemente de La Moncloa! ¡Loro!"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Mercado negro arMÁS

El 'mercadeo' de las armas de guerra: "En un barrio marginal o en un foro de internet podemos comprar un AK-47"

Guerra Presuntos Implicados

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos la respuesta a los ataques de Lydia Rodríguez tras salir de Presuntos Implicados

Las ruinas romanas de Mérida se le atragantan a Vanessa en la Gran Final

Las ruinas romanas de Mérida se le atragantan a Vanessa en la Gran Final: “Tendré que ir a visitarlas”

“¡Qué pena más grande!”: el lamento de Luis al perder 5.100 euros
Mejores momentos | 18 de junio

“¡Qué pena más grande!”: el lamento de Luis al perder 5.100 euros

El ataque de risa de Jorge Fernández ante la broma de Joaquín Padilla
Mejores momentos | 18 de junio

El ataque de risa de Jorge Fernández ante la broma de Joaquín Padilla: “En polaco se dice así”

¿Son los jóvenes unos blandengues?
Empleo

¿Se acogen los jóvenes a bajas laborales a la ligera? "¿Quién no ha mentido diciendo que está malo y no va a trabajar?"

Marta Díaz tiene 29 años y en una ocasión estuvo a punto de coger una baja laboral por ansiedad. No llegó a cogerla por no ausentarse de su puesto de trabajo. No cree que los jóvenes se acojan a bajas más a la ligera por su edad.

Crstina Almeida
Caso ZP

Cristina Almeida confiesa qué haría si le regalan las joyas de Zapatero: "Las vendo y me hago un viaje"

La abogada y exdiputada del PSOE insistía en esperar a que la justicia dicte sentencia con Zapatero. Cristina Almeida no da credibilidad a los cargos que se imputan al expresidente de España y sorprende al reconocer el uso que haría de un regalo como el que habría recibido ZP de la monarquía de Arabia Saudí.

bocados de cacao y avellana

Receta de Bocados de cacao con avellanas de Arguiñano: “el remate perfecto a tu comida”

El boom de la moda futbolera.

¿Cuánto pesan 70.000 camisetas falsas? El boom de la moda 'futbolera' dispara las falsificaciones

Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas

Receta con sabor asturiano: Solomillo de cerdo a la sidra con setas y pasas

Publicidad