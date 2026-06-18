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Miguel Ángel Tellado, sobre la declaración de Zapatero: "Sánchez está tan metido en el lío como Zapatero"

El secretario general del PP tiene claro que José Luis Rodríguez Zapatero es el faro moral del 'sanchismo'.

Miguel Ángel Tellado en Espejo Público.

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Javier Revuelta
Publicado:

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ayer en la Audiencia Nacional pasará a la historia de la democracia española. Ayer fue la primera vez que un expresidente declaró como imputado ante un tribunal de justicia. Nada más terminar, Zapatero compartió un comunicado donde pide confianza y que "la verdad se abra paso".

El PSOE no ha dudado nunca en mantener su apoyo firme al expresidente. Sin embargo, esa postura es una clara señal para el PP de que la cúpula de Ferraz conocía las actividades supuestamente ilegales de su expresidente. En Génova creen que la imagen de Zapatero entrando en la Audiencia Nacional es muy grave. Piden al PSOE que suspendan a Zapatero como militante.

"Los delitos que se le imputan al presidente son 'gravísimos'"

Hoy el secretario general del Partido Popular, Miguel Ángel Tellado, ha estado en Espejo Público y ha valorado la declaración de Zapatero. Para Tellado los delitos que se le imputan al expresidente son "gravísimos" que "apuntan directamente al Gobierno de Sánchez", ya que, según ha explicado el secretario general del PP, a Zapatero se le investiga por mediar en el rescate de Plus Ultra, "un rescate millonario para una aerolínea que solo tenía un avión en España y se tramitó de una forma tan urgente como sospechosa".

Tellado tiene clara la vinculación entre el Gobierno y Zapatero, a quien califica como "el faro moral del sanchismo" que se sentó ayer en la Audiencia Nacional. Para el político del PP, las explicaciones que dio ayer el expresidente ante el juez Calama no han esclarecido las dudas que se arrojan sobre su figura ni disipan las sospechas de los delitos que se le imputan. "Salió de la Audiencia Nacional sin aclarar nada", ha asegurado Tellado.

Génova ve una conexión directa entre Zapatero y Sánchez

En Génova exigen explicaciones a Zapatero y a Sánchez "por todos estos casos de corrupción en el corazón del Partido Socialista" y ven una conexión directa entre ambos. "Zapatero está en un gran lío porque alguien le dio poder sobre un consejo de ministros", ha insinuado Tellado, que ha añadido que "Sánchez está tan metido en el lío" como el expresidente.

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