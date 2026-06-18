El fiscal Viada critica las declaraciones de la ministra Diana Morant sobre Zapatero: "No se pueden lanzar sin pruebas"

Jesús Villegas, magistrado y secretario de la plataforma cívica por la independencia judicial, ha valorado las declaraciones de la ministra Diana Morant sobre Zapatero en las que apunta a una mano negra interesada en inculparse proveniente de la administración Trump. Considera el juez que esa tesis es producto de una mente paranoica. "Los hechos son ciertos, hay datos", mantiene.

Por su parte, el fiscal Salvador Viada mantiene que "esta señora no conoce cómo funciona el tema de la cooperación internacional" haciendo esas declaraciones. Le llama la atención que Morant no haya sido desautorizada. "No se pueden lanzar estos mensajes sin pruebas. Puede que se la utilice para lanzar este mensaje". Añade que la acusación viene bien armada, conforme a los tratados.

"Si tienes un amigo rey árabe que te hace un certificado eso puede cambiar el tema de las joyas"

A Villegas le parece raro que se dé vueltas sobre las joyas incautadas a Zapatero y que no lo aclare. "El delito fiscal está en 120.000 euros. Mucho tendría que haberse equivocado la tasación. Si tienes un amigo rey de un oasis árabe que te hace un certificado eso puede cambiar el panorama".

"Lo de Plus Ultra es una bomba en el estado de derecho que quiebra la confianza de los ciudadanos", afirma. "El siguiente paso es muy sencillo, tiene que terminar la investigación criminal que es la instrucción y si estos indicios se confirman ir a juicio donde puede ser condenado o absuelto. Ahora mismo nos quedamos con que las palabras de Zapatero no han sido suficientes como para convencer al juez y a cualquiera que vea la causa desde fuera de que es inocente".

Viada señala que lo de las joyas es muy difícil de explicar: "Esto es como cuando en un registro te encuentran una ametralladora y dices que eres una persona honorable pero es muy difícil de explicar. "Ocurre cuando te encuentran algo que evidencia tu actitud general de comportamiento contrario al derecho. "Son cosas muy difíciles de explicar. Ha pasado un mes y todavía estamos esperando que se inventen una tesis que pueda ser razonable porque si no hubiera que inventarla ya la habrían dicho".

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