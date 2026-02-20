Los consejos a padres de la psiquiatra Lucía Torres ante el 'Reto del Paracetamol': "Ser parte del grupo a este precio, no merece la pena"

En los últimos días varios ingresos de menores entre 11 y 14 años por la misma razón han encendido todas las alarmas entre los profesionales de pediatría y los padres. La causa es un nuevo y peligroso reto viral que se extiende entre los usuarios más jóvenes de las redes sociales: El 'Reto del Paracetamol'.

Consiste en ingerir al menos una decena de pastillas de cualquier medicamento delante de la cámara del dispositivo para compartirlo con los demás usuarios. El consecuente peligro para la salud es evidente y las autoridades recuerdana los padres y tutores de los niños que mantengan las medicinas lejos de su alcance.

Fallo hepático grave, daño cerebral o incluso la muerte, son las posibles consecuencias que ya se han producido por ejemplo en Estados Unidos.

"Preguntar más que dar sermones"

Lucía Torres, doctora en psiquiatría, señalaba los peligros que las nuevas tecnologías pueden tener en los más pequeños de la casa y destacaba que lo más efectivo es la prevención: "Lo que más protege es la educación emocional, la alfabetización digital".

Poner en conocimiento de los niños y niñas "qué es lo que hay detrás", y en lugar de dar sermones crear un vínculo de confianza. El primer consejo que da a todos los padres es "que se adelanten": "Antes de que llegue, hay que hablarlo, hay que preguntar más que dar sermones".

Sentido de pertenencia de doble filo

Las relaciones sociales de los jóvenes tienen muchas repercusiones sobre su salud mental y la doctora Torres. Ante esa "necesidad de pertenecer" tan fuerte a edades tempranas, la psiquiatra insiste en la relevancia vital que supone trabajar en ese aspecto: "Enseñarles a que diciendo no, también son muy valientes".

Abrir los ojos desde la pedagogía a esos adolescentes, o incluso más jóvenes, para que sean conscientes de que "formar parte del grupo a este precio, no merece la pena".

Otra de las recomendaciones que daba Lucía Torres para prevenir los riesgos es la fijación de una edad mínima de entrada a este mundo casi infinito.

