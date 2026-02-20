La reina Doña Sofía recibe el Premio 'Gorila' del Loro Parque por su compromiso con el bienestar animal

Su Majestad la Reina Doña Sofía recibió este jueves el Premio Gorila, el máximo reconocimiento que otorga Loro Parque, en el transcurso de una solemne ceremonia celebrada en el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria.

El acto reunió a más de 250 personas del ámbito institucional, científico y social, y puso en valor el compromiso colectivo con la conservación de la biodiversidad como eje esencial del desarrollo sostenible. La distinción reconoce una vida dedicada a la defensa del medioambiente y al bienestar animal, valores que han marcado la agenda pública de la Reina durante décadas.

Una ceremonia marcada por el compromiso ambiental

El acto estuvo presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y por el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, quienes acompañaron a Reina Sofía en una velada cargada de simbolismo. El escenario elegido, el espacio Deep Sea de Poema del Mar, sirvió como recordatorio de la belleza y fragilidad de los océanos y del papel que desempeñan las instituciones en su protección.

El papel destacado de Canarias en la defensa de la biodiversidad

Durante su intervención, Fernando Clavijo subrayó que el Premio Gorila “representa la idea de que la conservación de la naturaleza no es una tarea lejana o abstracta, sino una responsabilidad compartida que exige compromiso, constancia y cooperación”. El presidente destacó además que el reconocimiento a la Reina Sofía pone en valor una trayectoria marcada por el apoyo constante a la ciencia, la educación ambiental y la protección de la fauna, contribuyendo a situar la biodiversidad en el centro del debate público.

Ciencia, Divulgación y Acciones desde Loro Parque Fundación

Se puso también en valor el trabajo de Loro Parque y de Loro Parque Fundación, destacando su capacidad para unir ciencia, divulgación y acción en favor de la conservación. En este contexto, se recordó que Canarias es un territorio de ecosistemas frágiles y biodiversidad única, y que proteger el entorno “no es una opción, sino una obligación”, destacó el Presidente de Canarias.

Más de 50 años de trayectoria en Canarias

Por su parte, Wolfgang Kiessling recordó los inicios del proyecto junto a su esposa Brigitte hace más de cinco décadas y la evolución del grupo hasta convertirse en un referente internacional. Subrayó que Loro Parque cumple hoy con los estándares de un zoológico moderno acreditado, centrado en conservación, educación, investigación científica y bienestar animal. Visiblemente emocionado, afirmó que la entrega del Premio Gorila a la Reina Sofía representa el momento culminante de su carrera.

El anuncio del proyecto SOFIANet, para proteger los cetáceos en Gibraltar

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, definió el acto como uno de los más significativos para la entidad. Recordó que la Fundación ha apoyado más de 300 proyectos en 53 países, con una inversión superior a 30 millones de dólares, contribuyendo a salvar de la extinción 18 especies. Además, anunció el proyecto SOFIANet, una red de monitorización acústica para proteger cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, en colaboración con la Fundación Reina Sofía y la Universidad de La Laguna.

El Premio Gorila, creado en 2003, distingue a personalidades con un compromiso ejemplar con la biodiversidad. En esta edición reconoce la trayectoria de la Reina Sofía, cuya dedicación al medioambiente y al bienestar animal se remonta a su infancia y se ha mantenido de forma constante en su vida pública. A través de su Fundación, constituida en 1977, ha impulsado proyectos de conservación, sensibilización ambiental y protección de especies amenazadas, con especial atención en los últimos años a la conservación marina.

