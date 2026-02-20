Antena3
VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren cómo viven las vacas de Wagyu

La familia Sánchez se ha acercado a una granja donde crían vacas de las que se obtiene la tan valorada carne de Wagyu.

Joaquín y su familia visitan a las vacas de Wagyu

Han podido conocer el entorno de estos animales, además de interactuar con ellas, acariciándolas cuidadosamente y dándolas de comer bajo la supervisión y el visto bueno de los granjeros japoneses.

Los más curiosos de la familia han sido Joaquín y Susana, quienes, a través de sus hijas, han preguntado a los responsables de estas vacas en un perfecto inglés, sobre la conducta de los animales cuando hay mucha gente alrededor y sobre su alimentación.

La familia se ha sorprendido con el buen ambiente que se respira entre las vacas y los cuidados de los que gozan, incluso llegando a envidiar la posibilidad de ser una de ellas en otra vida.

VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren cómo viven las vacas de Wagyu

