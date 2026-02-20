Contenido extra
VÍDEO INÉDITO: Joaquín y su familia descubren cómo viven las vacas de Wagyu
La familia Sánchez se ha acercado a una granja donde crían vacas de las que se obtiene la tan valorada carne de Wagyu.
Publicidad
Han podido conocer el entorno de estos animales, además de interactuar con ellas, acariciándolas cuidadosamente y dándolas de comer bajo la supervisión y el visto bueno de los granjeros japoneses.
Los más curiosos de la familia han sido Joaquín y Susana, quienes, a través de sus hijas, han preguntado a los responsables de estas vacas en un perfecto inglés, sobre la conducta de los animales cuando hay mucha gente alrededor y sobre su alimentación.
La familia se ha sorprendido con el buen ambiente que se respira entre las vacas y los cuidados de los que gozan, incluso llegando a envidiar la posibilidad de ser una de ellas en otra vida.
Publicidad