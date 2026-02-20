La confesión de Joaquín a Susana Saborido: “Yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal...”

Susana Saborido junto con Daniela y Salma han decidido involucrarse de pleno en la cultura nipona y vestirse con el típico atuendo de geisha.

Joaquín no se puede creer el resultado cuando descubre a su mujer y a sus hijas con el traje típico. “¿Esta es mi familia?” ha exclamado el capitán ante el resultado de la transformación.

En un momento de sinceridad, Joaquín le ha explicado a Susana Saborido lo que sintió cuando la vio vestida de Geisha, “yo sabía que ibas a quedar rara, pero tan mal…” le ha dicho el capitán a su mujer.

No te pierdas el divertido momento de los Sánchez Saborido el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.