“¿Esta es mi familia?”: Las carcajadas de Joaquín al ver a su mujer y sus hijas vestidas de geishas

EL CAPITÁN EN JAPÓN

La reacción de Joaquín Sánchez al ver a su familia convertidas en geishas

Joaquín Sánchez no puede contener la risa al contemplar a su mujer y a sus hijas vestidas con atuendos tradicionales japoneses, mientras la familia se sumerge en la cultura local.

Carmen Pardo
En la próxima entrega de El Capitán en Japón, los Sánchez Saborido exploran la cultura nipona y aceptan el reto de vestirse de geishas ante la cámara, provocando la hilaridad de Joaquín al reconocer a su propia familia con trajes tradicionales.

Además de esta escena, el capítulo muestra a la familia disfrutando de la visita a los ciervos sagrados y pone en evidencia las dinámicas entre ellos, con momentos de humor y convivencia sobre la ruta japonesa.

