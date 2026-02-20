La reacción de Joaquín Sánchez al ver a su familia convertidas en geishas

En la próxima entrega de El Capitán en Japón, los Sánchez Saborido exploran la cultura nipona y aceptan el reto de vestirse de geishas ante la cámara, provocando la hilaridad de Joaquín al reconocer a su propia familia con trajes tradicionales.

Además de esta escena, el capítulo muestra a la familia disfrutando de la visita a los ciervos sagrados y pone en evidencia las dinámicas entre ellos, con momentos de humor y convivencia sobre la ruta japonesa.