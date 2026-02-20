La polémica foto del príncipe Andrés recostado con un niño en un sofá: "Jugaban con una pelota con forma de pezón"

Tras la detención del príncipe Andrés bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein se van conociendo nuevos datos de una trama en la que el 'royal' habría pasado información confidencial de Reino Unido mientras ejercía como cargo público. Un escándalo que se suma a sus vínculos con el 'caso Epstein' y a un oscuro pasado que le relaciona con abusos sexuales de diversa índole, aunque estas acusaciones no hayan sido procesadas en un tribunal.

Esta madrugada se han filtrado 4 fotografías del año 2011 en las que el duque de York aparece posando con un niño. Imágenes que se suman a la polémica fotografía en la que se le veía arrodillado junto a una mujer que yacía en el suelo.

En estas nuevas instantáneas vemos al príncipe Andrés recostado en el sofá con un bebé y otra en la que está con otro niño diferente arrodillado jugando con lo que parece una pelota. Se trata de imágenes tomadas en la residencia del propio Andrés en Windsor.

En una de las instantáneas puede verse que lo que parece un pelota que tiene el niño es en realidad el pecho de una mujer. "Teniendo en cuenta su relación con Epstein, que se deje fotografiar con un niño que no tiene pinta que sea de su familia, recostado en un sofá, sonriendo, jugando con una pelota de un pezón...", señala el periodista Nando Escribano.

El periodista Iñako Díaz- Guerra apunta que una cosa muy importante para la familia real británica es poder desviar todo a un delito de alta traición, que "es un delito limpio, de papeles". Cree el periodista que es una información más fácil de asumir por los tabloides: "Entre alta traición y acostarte con menores...Es más fácil justificar que tuvieron un espía".

"La reacción del rey Carlos de Inglaterra es contundente porque no quiere que esto salpique a la familia real"

Sarah Morris, corresponsal británica France24, apunta que la idea de que un miembro de la familia real haya podido haber traicionado a su propio país es muy grave. Cree que la reacción del rey Carlos III ha sido contundente porque sabe lo que supone que esto salpique a la familia real porque les han permitido a él y a la exmujer aprovechar su cargo público y su posición como familia real.

Mantiene que el príncipe Andrés con Sarah Ferguson tienen una relación exitosa de 6 años, "luego se separan pero siguieron juntos con muchas deudas viviendo en la misma casa pagada por el bolsillo británico y esto es difícil de digerir".

