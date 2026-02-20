Antena3
Llum Barrera, la actriz que lo dejó todo por los escenarios, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Pese a que su familia nunca confió en su carrera como artista, su pasión era tan fuerte que no tuvo miedo de lanzarse a por su sueño. Un sueño que para Llum Barrera hoy se ha convertido en una realidad.

Llum Barrera

Llum Barrera es actriz, cómica y presentadora. Ningún escenario se le resiste, aunque hubo un tiempo en el que no muchos confiaban en su carrera como artista.

Estudió periodismo, pero pronto su pasión por la interpretación la llevó a dejarlo todo. Tras matricularse en un curso de teatro, comenzó a formarse y terminó entrando en nuestras casas de la mano de 7 vidas y Aquí no hay quien viva.

Desde entonces, Llum no ha dejado de sumar éxitos, tanto dentro como fuera de la pantalla. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

