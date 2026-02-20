Perdiendo el juicio repite liderazgo y se consolida como la oferta estelar más vista del jueves

Con el estreno de su segundo capítulo, Perdiendo el juicio repite liderazgo y es la oferta estelar más vista del jueves. La serie, protagonizada por Elena Rivera, consigue un 11,7% de cuota, con una media de 950.000 seguidores de media y más de 2 millones de espectadores únicos, ganando igualmente a todos sus competidores, tanto en franja como en coincidencia.

La ficción consolida el liderazgo de Antena 3 como la TV líder de audiencia anotando un 13,8% de cuota de pantalla, resultado con el que se impone a su competidor privado por +4,6 puntos y también a la cadena pública con una distancia de +1,4 puntos.

Es la cadena más vista en la Sobremesa (18,4%) y el Prime Time (15,5%), logrando de nuevo lo más visto en televisión con Antena 3 Noticias 2, Antena 3 Noticias 1, Pasapalabra y El Hormiguero, todos líderes.