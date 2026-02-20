Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un precioso paralelismo

De San Antonio a Estambul: el “momento Lucas y Sara” que ha paralizado a los fans de Una nueva vida

Son dos mundos distintos, dos países y dos épocas diferentes, pero es la misma forma de querer. Ferit ha demostrado que, al igual que Lucas, ha vivido con un cronómetro en la mano.

Seyra, de Una nueva vida, y Sara, de Los hombres de Paco

Publicidad

El tiempo es relativo, pero para los que aman de verdad, es una ciencia exacta. Lo que vivimos en el último capítulo de Una nueva vida con Ferit y Seyran no fue solo un reencuentro; fue un viaje directo al corazón de nuestra propia historia televisiva.

Cuando Seyran le dijo a Ferit que habían pasado "dos años" desde la última vez, él no pudo callarse y la corrigió: “Dos años, un mes y once días”, un cronómetro que ha estado activo en la mente de Ferit, preguntándose cuándo volvería a ver a la mujer que ama.

Y ese tiempo se detuvo en la boda de Abidin y Suna, cuando Ferit y Seyran se chocaron, parando un cronómetro que ha sido interminable para él. Casualidad o destino, parece que Ferit y Seyran están destinados a cruzarse, una y otra vez, viviendo un paralelismo que nos quitaba el aliento en una de las series españolas más queridas por el público.

Viendo esta escena, es imposible no recordar a nuestro Lucas Silva en Los hombres de Paco. Él contaba cada segundo para que Sara fuera mayor de edad, un amor prohibido que encontraba su libertad al cumplir los 18 años.

Ella le decía, al igual que Seyran, que “en un año” cumpliría la mayoría de edad, mientras que Lucas le corregía: “un año, dos meses y seis días”, una cuenta atrás que nos mantuvo en vilo y pegados a la pantalla siguiendo esta historia de amor.

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Amanda rechaza la ayuda de Gabriel: “Necesito un abogado de verdad”

Seyra, de Una nueva vida, y Sara, de Los hombres de Paco

De San Antonio a Estambul: el “momento Lucas y Sara” que ha paralizado a los fans de Una nueva vida

Itziar Miranda

Así es Begoña, el personaje de Itziar Miranda en Entre tierras: "Es una mujer rural, honesta... pura tierra"

Perdiendo el juicio
Audiencias

Perdiendo el juicio repite liderazgo y se consolida como la oferta estelar más vista del jueves

De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer
Una nueva etapa

De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela
Mejores momentos | Capítulo 2

Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela

La detective de confianza de Gabriel ha avanzado con la investigación y parece que ha dado con el motivo por el que Daniela pudo matar a Jaime.

“No quiero divorciarme”: la jugada de Amanda que sorprende a César y a Gabriel
Mejores momentos | Capítulo 2

“No quiero divorciarme”: la jugada de Amanda que sorprende a César y a Gabriel

Amanda conseguía que Gabriel no entregara los papeles de su divorcio… ¿por amor o por interés?

Amanda no puede dejar de pensar en su divorcio y se desahoga con Gabriel

Amanda no puede dejar de pensar en su divorcio y se desahoga con Gabriel

La propuesta más complicada de Amanda a César: “Quiero contratarte para que defiendas a Daniela”

La propuesta más complicada de Amanda a César: “Quiero contratarte para que defiendas a Daniela”

“Jaime ha muerto”: Amanda le da la terrible noticia a Daniela

“Jaime ha muerto”: Amanda le da la terrible noticia a Daniela

Publicidad