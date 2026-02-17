Alerta ante el aumento de ingresos de menores por el 'reto del paracetamol': "No es un juego"

Desde las Urgencias de Pediatría del Hospital Regional Universitario de Málaga se viene alertando sobre un riesgo cada vez más frecuente entre los niños, la ingesta de medicamentos como parte de retos en redes sociales. El reto en cuestión es el del paracetamol, un peligroso juego viral que consiste en ingerir dosis tóxicas de este medicamento para competir por quién permanece más tiempo hospitalizado. Su difusión en redes sociales y el fallecimiento de un niño de 11 años en EE.UU. han encendido las alarmas sobre los riesgos para la salud de los jóvenes.

El Hospital Materno Infantil de Málaga ha detectado intoxicaciones graves por ingesta de este analgésico en las últimas semanas con varios ingresos de menores, de entre 11 y 14 años. Silvia Oliva, coordinadora de pediatría del Materno Infantil de Málaga señala que "los medicamentos nunca son un juego" pueden provocar lesiones graves e incluso poner en riesgo la vida.

El mencionado juego, originado en plataformas como TikTok e Instagram, desafía a adolescentes a consumir grandes cantidades de paracetamol, exactamente invita a los menores a ingerir al menos diez pastillas, unos 10 gramos de este analgésico. El problema informan desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) es que administrar dosis superiores a las recomendadas puede tener consecuencias graves, incluida toxicidad hepática potencialmente mortal, daño cerebral o muerte en casos extremos como la del niño de 11 años.

La sobredosis de paracetamol puede ser mortal

El paracetamol está indicado para el tratamiento sintomático de la fiebre y el dolor de intensidad leve a moderada. Ante la administración accidental de una dosis superior a la recomendada, el paciente debe recibir atención médica, incluso si no presenta síntomas o signos iniciales evidentes, ya que estos pueden aparecer posteriormente, en general a partir del tercer día tras la administración. Los signos y síntomas de la sobredosis de paracetamol incluyen mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia renal y hepática.

La peligrosidad radica en la normalización de la automedicación y la falta de conciencia sobre los efectos tóxicos. La experta señala que para evitar que los jóvenes participen es fundamental que los cuidadores hablen con sus hijos sobre los riesgos de la automedicación, así como monitorear el contenido que consumen en redes sociales, acompañándolos en el uso de la tecnología.

El impacto de este tipo de juegos puede ser mortal, como ya han demostrado casos trágicos. Silvia Oliva hace esta recomendación a los padres "mantente atento a señales de alarma como vómitos, dolor abdominal o somnolencia excesiva". La solución requiere de la acción conjunta de familias, educadores, plataformas digitales y autoridades para trabajar en prevención, vigilancia y concienciación. Los medicamentos no son juegos, y su mal uso tiene consecuencias irreversibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.