SUEÑOS DE LIBERTAD
Guillermo Barrientos se sincera tras su salida de Sueños de libertad “Me llevo el cariño del público”
El intérprete pone fin a su etapa como Luis Merino en Sueños de libertad y comparte sus sensaciones tras cerrar una de las tramas más destacadas de la serie diaria.
El actor afronta la despedida con gratitud y emoción, subrayando el vínculo construido con los espectadores durante la evolución de Luis Merino en la ficción. Su marcha marca el cierre de una etapa clave en la fábrica.
La salida del personaje, rumbo a una nueva vida en Barcelona, deja atrás conflictos personales y profesionales.