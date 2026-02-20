Caso DAO
El abogado de la víctima del DAO: "Me están contactando otras agentes que han sufrido contactos inapropiados de la cúpula policial"
El abogado de la víctima del DAO cuenta en Espejo Público que son varias las agentes que se están poniendo en contacto con él porque han vivido situaciones similares a las que sufrió la víctima con el DAO.
Publicidad
"Se están empezando a poner en contacto conmigo mujeres que han sufrido contactos inapropiados de la cúpula policial" es lo que cuenta Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del DAO. Asegura que están recibiendo llamadas de otras agentes que relatan también situaciones de abuso por parte de otros agentes del cuerpo policial. Desde el despacho animan a que sigan contactando con ellos para ver si pueden ayudarlas. Cuenta Piedrafita que "si tenemos pruebas y se puede armar esa denuncia es el único mecanismo que tenemos para actuar y acabar con esa impunidad que parece estar instalada en la cúpula policial". Su objetivo, asegura. es que "ninguna mujer policía sufra en su puesto de trabajo".
'MeToo' en el cuerpo policial
Está convencido de que su cliente, la víctima del DAO, ha abierto una espita y que su "enorme acto de valentía" ha servido para muchas otras mujeres se animen. Cree que es importante que estén rompiendo su silencio y comenzando a hablar de ello. "Les vamos a ayudar en un esfuerzo que es muy difícil para que nos vayan contando su historia y darles apoyo jurídico" asegura el abogado. Lo importante, asegura, es recabar pruebas y ver si hay base suficiente para actuar y denunciar.
Represalias de sus superiores
Cada caso se analiza individualmente y deciden qué estrategia seguir. Cuenta Piedrafita que la víctima del DAO, su cliente, ha percibido un cambio de actitud, por ejemplo, en la nueva DAO, Gema Barroso. Con ella estuvo reunida ayer por la tarde y percibió ese cambio.
El abogado describe un patrón común en las agentes que se están poniendo en contacto con él para denunciar abusos, en todos los casos sus superiores fueron informados de sus quejas y tomaron represalias contra ellas por haber denunciado.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El fenómeno de los 'herederos okupa': hijos que bloquean la herencia familiar
- El sufrimiento de Alejandro, un joven con sobrepeso que recibe insultos por su físico: "Me ha sorprendido la cantidad de personas que se han volcado conmigo"
- La queja de un camionero tras 25 reventones en una carretera la misma noche: "Están en un estado lamentable"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad