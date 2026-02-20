El abogado de la víctima del DAO: "Me están contactando otras agentes que han sufrido contactos inapropiados de la cúpula policial"

"Se están empezando a poner en contacto conmigo mujeres que han sufrido contactos inapropiados de la cúpula policial" es lo que cuenta Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del DAO. Asegura que están recibiendo llamadas de otras agentes que relatan también situaciones de abuso por parte de otros agentes del cuerpo policial. Desde el despacho animan a que sigan contactando con ellos para ver si pueden ayudarlas. Cuenta Piedrafita que "si tenemos pruebas y se puede armar esa denuncia es el único mecanismo que tenemos para actuar y acabar con esa impunidad que parece estar instalada en la cúpula policial". Su objetivo, asegura. es que "ninguna mujer policía sufra en su puesto de trabajo".

'MeToo' en el cuerpo policial

Está convencido de que su cliente, la víctima del DAO, ha abierto una espita y que su "enorme acto de valentía" ha servido para muchas otras mujeres se animen. Cree que es importante que estén rompiendo su silencio y comenzando a hablar de ello. "Les vamos a ayudar en un esfuerzo que es muy difícil para que nos vayan contando su historia y darles apoyo jurídico" asegura el abogado. Lo importante, asegura, es recabar pruebas y ver si hay base suficiente para actuar y denunciar.

Represalias de sus superiores

Cada caso se analiza individualmente y deciden qué estrategia seguir. Cuenta Piedrafita que la víctima del DAO, su cliente, ha percibido un cambio de actitud, por ejemplo, en la nueva DAO, Gema Barroso. Con ella estuvo reunida ayer por la tarde y percibió ese cambio.

El abogado describe un patrón común en las agentes que se están poniendo en contacto con él para denunciar abusos, en todos los casos sus superiores fueron informados de sus quejas y tomaron represalias contra ellas por haber denunciado.

