El fenómeno de los 'herederos okupa': hijos que bloquean la herencia familiar

Se trata de viviendas compartidas entre varios hermanos en las que uno de ellos, ante la imposibilidad de comprar la parte proporcional por los altos precios del mercado, decide quedarse en el inmueble y bloquear cualquier acuerdo. Según datos del sector, las viviendas heredadas representan el 16% de la oferta disponible y muchas quedan paralizadas por este tipo de conflictos familiares.

“Él lo considera todo suyo”

En Castilla-La Mancha nos reunimos con Yolanda, una de las afectadas. Son seis hermanos y la casa de su madre, fallecida con testamento, se ha convertido en el centro del conflicto.

“Somos seis hermanos, yo soy la cuarta”, explica. Uno de sus hermanos vive en la vivienda y se niega a repartirla. “Mi madre tenía testamento y él se niega en rotundo. Él lo considera todo suyo, pero la vivienda es de todos”.

Mientras tanto, el resto continúa asumiendo los gastos. “Nosotros pagamos los gastos, la luz y el agua”, denuncia. Han intentado llegar a un acuerdo, pero sin éxito: “Es una persona súper egoísta, porque lo que no se puede nunca es separar a hijos de su madre”.

La situación le duele profundamente. “Me duele muchísimo. Sinceramente creo que mi madre, si estuviera viendo esta situación, pensaría cuánto se ha equivocado”.

La vía judicial

El caso ya está en los tribunales. Su abogado, Emilio Rojas, explica que la solución pasa por “interponer cuanto antes un procedimiento por desahucio”. Matiza, además, que no se trata de una ocupación ilegal al uso: “No es realmente un okupa con ‘k’. Esta persona tiene una identidad”.

Un conflicto legal, pero sobre todo emocional, que deja viviendas bloqueadas y familias rotas.

