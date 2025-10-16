El choque, literal, de Koldo García con la prensa en su camino al Supremo: "No me toque usted tampoco a mí"

Minutos antes de las 9:30 horas de la mañana del jueves, Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz salían del despacho de la letrada camino del Tribunal Supremo. El exasesor de José Luis Ábalos estaba citado a declarar en el alto organismo judicial, justo un día después que el exministro de Transportes.

Ya a su llegada los periodistas le acribillaban a preguntas. El periodista Javi Fuente se percataba que Koldo portaba consigo una mochila. ¿Pensaba que el juez decretaría su ingreso en prisión? El respondía que solo actuaba con precaución ante cualquier escenario que se le presentara.

"No me agredáis"

Minutos después ambos salían rumbo al Supremo y la nube de periodistas les acompañaba. Un primer choque fortuito molestaba a Koldo. La prensa estaba interesada en conocer si declararía y si opinaba que su camino serí el mismo que el del exministro o por el contrario daría con sus huesos en un centro penitenciario, como Santos Cerdán.

La tensión que se vivió en la salida de Ábalos del Congreso el día anterior, parecía reproducirse con Koldo. El impacto del objetivo de una cámara en el rostro de Koldo García parecía que iba a hacer perder los papeles al investigado exasesor, él respiraba profundo y pedía que no le agrediesen.

No sería el ultimo rifirrafe dado que el paseo de Koldo y su abogada se prolongaba unos minutos más y el periodista Javi Fuente tenía un enganchón con el exasesor: "Si yo no le toco, no me toque usted tampoco a mí. Yo estoy haciendo mi trabajo".

