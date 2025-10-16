Antena 3 LogoAntena3
Acoso escolar

Luto en Sevilla por el suicidio de una joven de 14 años que sufría bullying: "Aguantaba insultos de gorda y lesbiana"

La menor se precipitó al vacío desde su casa, situada justo en frente del centro educativo. Los padres han trasladado que la menor sufría bullying. El centro no había activado el protocolo.

Niña se suicida tras salir del colegio.

Espejo Público
Una joven de 14 años se ha precipitado de un bloque de pisos en Sevilla. Sanitarios y agentes de la Policía se desplazaron hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso. El suicidio es la principal hipótesis de la muerte de la menor. Espejo Público ha podido saber que la madre de la menor había avisado ya al centro de que la niña sufría bullying aunque la Policía no tenía denuncias previas por parte de la familia de la víctima.

La adolescente recibía insultos por parte de un grupo de alumnas y habría intentado quitarse la vida en anteriores ocasiones. Educación trabaja ya en el centro educativo para conocer las medidas que se habían adoptado. El informe de inspección determinará ahora si la menor habría sido víctima o no de acoso y si la dirección del centro en el que estudiaba tenía conocimiento de ello.

En el portal donde vivía la joven se ha instalado un altar improvisado

Amigos y compañeros están devastados por la noticia. En el portal del bloque donde vivía la menor se ha improvisado un altar. La niña vivía tan solo a 3 metros y medio del centro educativo.

Apunta la senadora del PSOE Susana Díaz que según ha podido saber la joven asistía a un centro privado donde no habían activado el protocolo de acoso. "Aguantaba insultos de gorda y lesbiana", ha asegurado. No entiende que "a día de hoy haya episodios como estos y no se activen los protocolos de acoso".

"La sociedad te pone continuamente en la diana para sufrir bullying"

Carlota Llinares es una superviviente del acoso escolar. Una situación que vivió en su infancia y adolescencia. Cree que no dejamos de ver que la diferencia y la excelencia te penalizan. "La sociedad te pone continuamente en la diana para sufrir bullying. La diferencia y la excelencia causan rechazo y eso sigue pasando hoy y es lo triste".

En la asociación de la que forma parte Carlota para ayudar a familias que han vivido lo mismo que ella muchos afectados denuncian la inacción total de los centros. "Aunque lo superes la cicatriz sigue ahí", señala. A Carlota le costó mucho volver a confiar en la gente de su edad, se sentía mejor hablando con adultos.

