María Jesús, la mujer más baja de España, rompe barreras con sus 97 centímetros y tres carreras universitarias
María Jesús mide 97 centímetros y asegura que, pese a las dificultades diarias, ha aprendido a quererse y reivindica una sociedad más inclusiva y libre de prejuicios.
Desde que nació, María Jesús ha convivido con miradas y burlas por su estatura, pero ha convertido esa diferencia en fortaleza. A sus 97 centímetros, presume de tres carreras universitarias y una vida plena, demostrando que su altura no limita sus sueños ni sus metas.
Su condición, que podría deberse a un resfriado durante el embarazo de su madre, le obliga aún hoy a pedir ayuda para gestos cotidianos. Sin embargo, María Jesús reclama avances en accesibilidad y empatía, recordando que “la inclusión no debe ser una excepción, sino la norma”.