Menores, sin miedo y con armas de guerra: así actúan los sicarios adolescentes en la Costa del Sol

“Miedo, no. Preocupación… mucha”. Quizá no sea una oleada, pero sí un síntoma demasiado evidente: en el último año han sido detenidos tres menores de edad por asuntos en común en la Costa del Sol: dos por intento de asesinato. El tercero consiguió su propósito. Le hicieron el encargo en Bélgica, voló a España, hizo el “trabajo” y regresó a su país. Son sicarios sin edad aún para conducir. Proceden de Bélgica, Suecia o Países Bajos, lugares donde están asentadas organizaciones criminales como la “Mocromafia”.

Llegar, matar y regresar

Un chaval de 17 años espera a la puerta de un bar de Fuengirola. Cuando echa el cierre y sale uno de los empleados, el adolescente le dispara con un arma de guerra. Los vecinos han escuchado la ráfaga. Maite nos enseña los impactos en una pared. Mariló, agente en activo y representante del SPR (Sindicato Progresista de la Policía) nos muestra una imagen del arma que empleó el joven asesino: “es un arma de guerra. Es a lo que nos enfrentamos. Por eso presionamos para que nos den más efectivos y más medios”. El joven ha sido detenido en Bélgica por la Policía Nacional este verano. El crimen ocurrió en diciembre.

Acribillados en el paseo marítimo

Este bar está junto al paseo marítimo. Y justo ahí, a pocos metros, dos ciudadanos escoceses fueron acribillados en verano a la puerta de otro local. También por un sicario, aunque éste mayor de edad. Ha sido detenido en Liverpool. Miguel tiene una empresa de alquiler de coches y nos asegura que en el sector andan con mucho cuidado: los delincuentes emplean nuestros vehículos para traficar con drogas. Le preguntamos si le sorprende que uno de los últimos ajustes de cuentas lo haya cometido un menor: “No, para nada”.

Es fácil convencerles de que hagan barbaridades y cobran menos

La Fiscalía Especial antidroga de Marbella se creó hace apenas tres años para atajar este crecimiento del crimen organizado en la Costa del Sol. Carlos Tejada Bañales, su responsable, es el primer sorprendido por la edad de los nuevos sicarios: “es preocupante. Un salto exponencial por parte de las mafias”. ¿Y por qué un capo de Suecia o Bélgica elige a un menor para cometer un crimen en España? “A un menor es más fácil convencerle de que haga barbaridades. Se le paga mucho menos que al mayor de edad y se le vende que las penas son muy bajas”. Un menor detenido en Benalmádena y dos en Fuengirola en poco más de un año. Menores sin miedo, con fusiles de guerra, por calles concurridas.

