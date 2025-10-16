Álex se lleva el gran premio y resuelve el panel más “cursi”

“Ayer soñé contigo y no me quería despertar”, para Laura Moure esta frase no es tan cursi, pero para goloso el premio que se ha llevado Álex: una barra de sonido valorada en 1.000 euros, además de 225 euros en metálico. ¡Eso sí que es un sueño de los que no te quieres levantar!

Así, con lo que había ganado en los paneles anteriores, Álex se ha puesto el primero con 1.425 euros. “Muy bien”, Irene y Marta no han dudado en felicitar a su compañero de programa, que ya encabezaba con soltura la clasificación para el panel final.

Por su parte, Marta tan solo sumaba 100 euros mientras que Irene, la concursante más joven del programa, perseguía la primera posición con 775 euros.